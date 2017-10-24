Обтравка фото

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Завершен11 заявок243 просмотра

вырезать из фона...срочно...указывайте плиз цену сразу...Нужно качественно!!! вырезать волосы (не волшебной палкой))....согласовываем на цветном фоне голову (можно с вотермаркой) если все ок - оплата

8 лет назад
artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
все отлично: быстро и качественно
Четкое ТЗ и быстрая оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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