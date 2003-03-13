Есть несколько SKETCH файлов из ui8.net Нужно перевести их в фотошоп формат для винды.
Обработка фуд фотографий
Есть фуд фотографии блюд. Нужно накладывать фильтры, слегка фотошопить и делать презентабельно.
Пример прилагаю.
Просьба присылать цены, заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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