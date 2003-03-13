Обработка фуд фотографий

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Закрыт61 заявка618 просмотров

Есть фуд фотографии блюд. Нужно накладывать фильтры, слегка фотошопить и делать презентабельно. 

Пример прилагаю. 

Просьба присылать цены, заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

8 лет назад
Rotor26
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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