Обработка фото

Необходимо обработать это фото: https://yadi.sk/i/n0rq2vXE3HQUR9

мои пожулания:

- сбалансировать цвет лица

- добавить резкости на лице, может контрастности, чтобы выглядела более качественной

- несильно тушировать и выравнивать лицо, это не фото порномодели )))

- платок "заправить" под лацкан пиджака: http://prntscr.com/gvzwfe

- убрать подложку (вырезать)

Еще приветствуются предложения по вариантам обработки, чтобы фото было более стильным/дорогим

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