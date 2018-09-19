Основные задачи 1. Обтравить 2. Отретушировать 3. Сделать цветокоррекцию 4. Поставить на изображение 1500х1500. чтоб занимало 85% места 5. Нарисовать реалистичную тень 6. Нанесение инфографики Ждем ...
Обработка фото
Необходимо обработать это фото: https://yadi.sk/i/n0rq2vXE3HQUR9
мои пожулания:
- сбалансировать цвет лица
- добавить резкости на лице, может контрастности, чтобы выглядела более качественной
- несильно тушировать и выравнивать лицо, это не фото порномодели )))
- платок "заправить" под лацкан пиджака: http://prntscr.com/gvzwfe
- убрать подложку (вырезать)
Еще приветствуются предложения по вариантам обработки, чтобы фото было более стильным/дорогим
Выбранный исполнитель
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