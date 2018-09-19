Обработка фото

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Завершен5 заявок193 просмотра

Необходимо обработать это фото:  https://yadi.sk/i/n0rq2vXE3HQUR9

мои пожулания:

- сбалансировать цвет лица

- добавить резкости на лице, может контрастности, чтобы выглядела более качественной

- несильно тушировать и выравнивать лицо, это не фото порномодели )))

- платок "заправить" под лацкан пиджака:  http://prntscr.com/gvzwfe

- убрать подложку (вырезать)

Еще приветствуются предложения по  вариантам обработки, чтобы фото было более стильным/дорогим

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8 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Все было соответственно цене Спасибо за работу
Работодателя харакатеризую только с лучшей стороны, всегда на связи, оплата моментальная, с пониманием относится к поставленной задаче. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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