Найти фотографии запчастей по номеру

Нужно скачать и обработать схематические картинки запчастей.

Ход выполнения работы : я даю вам список номеров, вы копируете каталожный номер (например 528204H000 ) в яндекс/гугл картинках ищите фотку по этому номеру.

Далее именуете эту картинку номером id (в списке напротив каталожного номера).

Если не нашли фото – пропускаем позицию.

На любые вопросы отвечу. Фоток нужно много , хорошо если вы примерно представляете как устроен автомобиль.

Оплата 6р за 1 фото.

ИНСТРУКЦИЯ:

https://docs.google.com/presentation/d/1aBvGm-NxQQwgVReiJyjUGJ2MDN0zcxw5V4bitV2oF9o/edit?usp=sharing

Уточню еще один момент.

Если попадаются одинаковые каталожные номера, например у трех товаров – будет достаточно сделать одну картинку но проименовать по id