Найти фотографии запчастей по номеру

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок240 просмотров

Нужно скачать и обработать схематические картинки запчастей.  

Ход выполнения работы : я даю вам список номеров, вы копируете каталожный номер (например 528204H000 ) в яндекс/гугл картинках ищите фотку по этому номеру.  

Далее именуете эту картинку номером id (в списке напротив каталожного номера).  

Если не нашли фото – пропускаем позицию.  

На любые вопросы отвечу. Фоток нужно много , хорошо если вы примерно представляете как устроен автомобиль.  

Оплата 6р за 1 фото.  

ИНСТРУКЦИЯ:

https://docs.google.com/presentation/d/1aBvGm-NxQQwgVReiJyjUGJ2MDN0zcxw5V4bitV2oF9o/edit?usp=sharing

Уточню еще один момент.  

Если попадаются одинаковые каталожные номера, например у трех товаров – будет достаточно сделать одну картинку но проименовать по id

8 лет назад
Rike_rike
Василий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров