Обработка фотографий для сайта

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Завершен31 заявка481 просмотр

Нужно обработать несколько фотографий для слайдера на сайт (примеры во вложении).

На фото 901 сделать ретушь лица и обработать 2 изделия, на 959 - отредактировать фон, обработать камни, кольца. 

Укажите, пожалуйста, вашу цену. 

Новые фото для обработки у нас появляются регулярно

8 лет назад
owidin
Анна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

polinashustova
Полина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
$4
1 день
Заказывали у Полины обработку фоток ювелирной продукции. Она показала себя как хороший профессионал с отличным чувством вкуса, все сделано быстро и качественно с первого раза, в полном соответствии с ТЗ! Очень довольны сотрудничеством и результатом, будем обращаться еще!
Очень интересная работа и знакомство с творческими и талантливыми людьми! Буду рада новому сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

polinashustova
Полина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад

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