Обработка фотографий для сайта

Заказывали у Полины обработку фоток ювелирной продукции. Она показала себя как хороший профессионал с отличным чувством вкуса, все сделано быстро и качественно с первого раза, в полном соответствии с ТЗ! Очень довольны сотрудничеством и результатом, будем обращаться еще!