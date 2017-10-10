Добрый день. Необходима обработка 146 фотографий, фото сделаны в RAW. необходимо: 1. Центрировать изображение. 2. Обрезать до размера 1000х1000 pxl. 3. Выровнять цвет фона, сделать ровный однотонный белый, ...
Исправить фотографию старинную
приложил старое фото - его надо сделать максимально качественным - убрать все трещины и т.д.
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