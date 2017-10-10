Исправить фотографию старинную

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Закрыт18 заявок388 просмотров

приложил старое фото - его надо сделать максимально качественным - убрать все трещины и т.д.

8 лет назад
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nina3085
Нина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$9
2 дня
Все сделано как надо!
Рекомендую. Четко поставленная задача, оплата во время.

Заявки фрилансеров

Nina3085
Нина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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