Вставить картину в интерьер (фотошоп)

Надо вставить картины в интерьер + сделать простой коллаж размером 250x350 (фрагмент картины + интерьер)

Порядок работы такой:

1. Я высылаю вам картину.

2. Вы подбираете интерьер

3. Присылаете мне на утверждение

4. Вставляете картину в интерьер с учетом её реальных физических размером

5. Затем делаете простой коллаж (вырезаете фрагмент картины и соединяете с интерьером)

Пример в приложении

То есть в результате с одной картины я получаю от вас 2 картинки (интерьер и коллаж)

Таких картин 10 штук.

Ваша цена за 10 штук и срок исполнения. Сроки не горят, но, как всегда, чем быстрее, тем лучше.