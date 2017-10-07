Вставить картину в интерьер (фотошоп)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен21 заявка1606 просмотров

Надо вставить картины в интерьер  + сделать простой коллаж размером 250x350 (фрагмент картины + интерьер) 

Порядок работы такой: 

1. Я высылаю вам картину. 

2. Вы подбираете интерьер 

3. Присылаете мне на утверждение

4. Вставляете картину в интерьер с учетом её реальных физических размером

5. Затем делаете  простой коллаж (вырезаете фрагмент картины и соединяете с интерьером) 

Пример в приложении 

То есть в результате с одной картины я получаю от вас 2 картинки (интерьер и коллаж) 

Таких картин 10 штук. 

Ваша цена за 10 штук и срок исполнения. Сроки не горят, но, как всегда, чем быстрее, тем лучше. 

8 лет назад
olgashah
Ольга 
41 год
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

RSretouch
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
2 дня
Роман быстро и качественно выполнил задание. Грамотный и толковый человек. С ним легко и приятно сотрудничать. Рекомендую!
Очень доволен работой с Ольгой. Прекрасный заказчик! Знает чего хочет, четко излагает задачу, моментальная оплата. Однозначно рекомендую и надеюсь на сотрудничество в будущем.

Заявки фрилансеров

RSretouch
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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