Редактирование фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок287 просмотров

Нужно привести фотографии к одному размеру.

Особых навыков не требуется (обрезать, уменьшить).

Фотографии - 200-250. Срок - до завтрашнего утра. 

Пишите, пожалуйста, сразу цену за которую готовы выполнить. Буду выбирать по наименьшей. 

8 лет назад
Valeriia174
Валерия 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pabaltac
Павел 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$200
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задача была предельно ясна. Оплата пришла сразу! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

pabaltac
Павел 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад