Valeriia174

Валерия Valeriia174

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

FOX555
48 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Сбор информации на сайтах (ручная работа)
Ответственный исполнитель.
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$600
10 баллов
7 лет назад
Добавление вопросов в БД
Все устроило.
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15033135210543
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Ежедневная рассылка писем по email
Все выполнено точно и в срок. Была всегда на связи, уточняла нюансы в случае необходимости. Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
maria-prutikova
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Постинг: Разместить объявление об аренде офиса
Валерия прелесть! Разместила 20 объявлений в день обращения. Сработано точно, как часы: есть отчет, сохранены доступы к учетным записям аккаунтов, подтверждены все пароли из смс... Я очень довольна уровнем услуг Валерии. Часто приходилось обращаться за постингом к фрилансерам, но редко оставалась настолько довольна сотрудничеством. Спасибо, буду обращаться еще, однозначно!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, все спорные вопросы решались моментально. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
franky
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Наполнение магазина на OpenCart 2
Opencart
Работа выполнена моментально, даже быстрее, чем обговорили. Спасибо огромное! Буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Было приятно работать.
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
6 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга