Валерия прелесть! Разместила 20 объявлений в день обращения. Сработано точно, как часы: есть отчет, сохранены доступы к учетным записям аккаунтов, подтверждены все пароли из смс... Я очень довольна уровнем услуг Валерии. Часто приходилось обращаться за постингом к фрилансерам, но редко оставалась настолько довольна сотрудничеством. Спасибо, буду обращаться еще, однозначно!