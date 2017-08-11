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0 из 5
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
7 лет назад
Ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
$600
10 баллов
7 лет назад
Все устроило.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
$250
10 баллов
7 лет назад
Все выполнено точно и в срок. Была всегда на связи, уточняла нюансы в случае необходимости. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую.
$7
10 баллов
8 лет назад
Валерия прелесть! Разместила 20 объявлений в день обращения. Сработано точно, как часы: есть отчет, сохранены доступы к учетным записям аккаунтов, подтверждены все пароли из смс... Я очень довольна уровнем услуг Валерии. Часто приходилось обращаться за постингом к фрилансерам, но редко оставалась настолько довольна сотрудничеством. Спасибо, буду обращаться еще, однозначно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, все спорные вопросы решались моментально. Было приятно сотрудничать.
$7
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Работа выполнена моментально, даже быстрее, чем обговорили. Спасибо огромное! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Было приятно работать.
Наполнение сайтов
6 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга