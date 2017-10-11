Для публикации нескольких отзывов на Яндекс.Маркет требуются порядочные аккаунты Яндекс (с уже имеющимися размещенными отзывами, первый из которых был размещен не менее 2 лет назад). Сами тексты предоставляются. ...
Поиск информации. Рутинная работа.
Добрый день.
Необходимо перенести с сайта имена художников в гугл таблицу. По каждому найти информацию в википедии(EN) и добавить ссылку напротив.
Сайт - https://gallerix.ru/storeroom/ Перенести нужно с буквы H до Q (2й столбец). Примерно 400 художников.
Срок - 1-2 дня.
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