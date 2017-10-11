Поиск информации. Рутинная работа.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок248 просмотров

Добрый день.

Необходимо перенести с сайта имена художников в гугл таблицу. По каждому найти информацию в википедии(EN) и добавить ссылку напротив.

Сайт - https://gallerix.ru/storeroom/ Перенести нужно с буквы H до Q (2й столбец). Примерно 400 художников.

Срок - 1-2 дня.

8 лет назад
Valeriia174
Валерия 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ginibe
63 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Хороший исполнитель. Все качественно, аккуратно и очень быстро! Еще раз спасибо за работу.
Постановка задачи - конкретная, требуется минимум уточнений. Оплата моментальная. Как работодатель - просто мечта )) Искренне благодарен за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ginibe
63 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отзывы на Яндекс.Маркет

    Для публикации нескольких отзывов на Яндекс.Маркет требуются порядочные аккаунты Яндекс (с уже имеющимися размещенными отзывами, первый из которых был размещен не менее 2 лет назад). Сами тексты предоставляются. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Собрать список блогов

    Нужен список блогов, в комментариях которых можно размещать ссылки на сторонние сайты. Тематика - преимущественно: город, бизнес, услуги, авто и ЛЮБАЯ другая, кроме хобби и развлечений.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать список форумов

    Нужен список "живых" форумов районов Москвы и городов Подмосковья, на которых можно разместить активную ссылку на сторонний сайт. Тематика форумов - любая! Можно по разным интересам.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести сайт с Joomla на Tilda

    $250

    945 страниц.  Нужно сделать корректный переезд страниц:  - сохранить метатеги (заполнять руками в Тильда),   - сохранить структуру  - 301 редирект со старых URL на новые прописать  - отзывы ...

    JoomlaTilda
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно добавить 420 статей на сайт +запостить их в facebook (девушка)

    На проект требуется контент-менеджер для публикации 420 статей на сайт под Wordpress. Также необходимо запостить анонсы этих статей на Facebook страницу. Сайт женской тематики, поэтому в качестве исполнителя рассматриваем только женщин! От ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Опубликовать объявления на досках объявлений

    $10

    Требования: ответственность, исполнительность.Нужно опубликовать на 27 досок объявление о продаже квартиры.Всю информацию предоставлю.Сделать нужно в ближайшее время.Все вопросы на почту

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер

    $150

    Развивающейся сети станиц в FaceBook, требуется контент-менеджер, для ведения блог — сайта. Опыт работы не обязателен, приветствуется креатив и творческий подход к написанию статей. Возможности: Данная работа прекрасно подойдет целеустремленным людям имеющим желание зарабатывать. ЗП по мимо ...

    Написание статейCSSHTMLWordPress
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта

    $10

    Для постоянной работы я ищу контент-менеджера. В день необходимо публиковать 3-5 материалов. Цена: маленькая статья (1-2 страницы документа Word) без картинки - 25 рублей; большая статья (3-4 страницы документа Word) с ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад