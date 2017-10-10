Перенести сайт с Joomla на Tilda

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка737 просмотров

945 страниц. 

Нужно сделать корректный переезд страниц: 

- сохранить метатеги (заполнять руками в Тильда),  

- сохранить структуру 

- 301 редирект со старых URL на новые прописать 

- отзывы со старого сайта на новый переносить – картинками 

Шаблон нового сайта на Tilda дам.  

Нужно только понимать тонкости корректного переноса и иметь опыт работы с TILDA. 

СРАЗУ пишите ПРИМЕРНУЮ стоимость работ и срок. 

Шаблонные ответы – не рассматриваю

JoomlaTilda
8 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров