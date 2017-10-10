Для публикации нескольких отзывов на Яндекс.Маркет требуются порядочные аккаунты Яндекс (с уже имеющимися размещенными отзывами, первый из которых был размещен не менее 2 лет назад). Сами тексты предоставляются. ...
Перенести сайт с Joomla на Tilda
945 страниц.
Нужно сделать корректный переезд страниц:
- сохранить метатеги (заполнять руками в Тильда),
- сохранить структуру
- 301 редирект со старых URL на новые прописать
- отзывы со старого сайта на новый переносить – картинками
Шаблон нового сайта на Tilda дам.
Нужно только понимать тонкости корректного переноса и иметь опыт работы с TILDA.
СРАЗУ пишите ПРИМЕРНУЮ стоимость работ и срок.
Шаблонные ответы – не рассматриваю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
На проект требуется контент-менеджер для публикации 420 статей на сайт под Wordpress. Также необходимо запостить анонсы этих статей на Facebook страницу. Сайт женской тематики, поэтому в качестве исполнителя рассматриваем только женщин! От ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Требования: ответственность, исполнительность.Нужно опубликовать на 27 досок объявление о продаже квартиры.Всю информацию предоставлю.Сделать нужно в ближайшее время.Все вопросы на почтуНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо заполнить мета теги на страницах сайта через админ панель. А именно title и description.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Развивающейся сети станиц в FaceBook, требуется контент-менеджер, для ведения блог — сайта. Опыт работы не обязателен, приветствуется креатив и творческий подход к написанию статей. Возможности: Данная работа прекрасно подойдет целеустремленным людям имеющим желание зарабатывать. ЗП по мимо ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно добавить 4 товара и настроить отображение сайта на всех устройствах (ПК, Android, iOS)Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Для постоянной работы я ищу контент-менеджера. В день необходимо публиковать 3-5 материалов. Цена: маленькая статья (1-2 страницы документа Word) без картинки - 25 рублей; большая статья (3-4 страницы документа Word) с ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Д день! заказ- иформация уже перенесена на сайт, так как на фотографиях поставщика их логотип нужно поменять фотографии забив в поисковике название товара найти фото и закачать фото без логотипаНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Статьи уже написаны Что требуется: Оформление статей, поиск фото и размещение на сайте. Опыт не важен Обучение, подробные инструкции. Сайт yxod-za-volosami.ru/ ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Перенос товара с сайта поставщика на наш сайт.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад