Наполнение сайта

$10
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Закрыт18 заявок443 просмотра

Для постоянной работы я ищу контент-менеджера.

В день необходимо публиковать 3-5 материалов.

Цена:

маленькая статья (1-2 страницы документа Word) без картинки - 25 рублей;

большая статья (3-4 страницы документа Word) с картинкой - 40 рублей.

8 лет назад
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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