Д день! заказ- иформация уже перенесена на сайт, так как на фотографиях поставщика их логотип нужно поменять фотографии забив в поисковике название товара найти фото и закачать фото без логотипа
Наполнение сайта
Для постоянной работы я ищу контент-менеджера.
В день необходимо публиковать 3-5 материалов.
Цена:
маленькая статья (1-2 страницы документа Word) без картинки - 25 рублей;
большая статья (3-4 страницы документа Word) с картинкой - 40 рублей.
Заявки фрилансеров
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