Наполнение сайта

Мы создаем базукоттеджей (для сдачи в аренду), отобрали 100 коттеджей с разных сайтов (Минск и окрестности), нужно скопировать текст описания, дополнить его при необходимости, структурировать по определенным графам (полям), лучше это сделать в вордовском файле-шаблоне, чтобы ...