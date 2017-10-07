Помощь в простом наполнении сайта

Мы создаем базукоттеджей (для сдачи в аренду), отобрали 100 коттеджей с разных сайтов (Минск и окрестности), нужно скопировать текст описания, дополнить его при необходимости, структурировать по определенным графам (полям), лучше это

сделать в вордовском файле-шаблоне, чтобы не пропала информация (мы его подготовили для заполнения) и затем разместить это на другом сайте, специально предназначенном для аренды.

Общее число коттеджей – не больше 100. Вордовский файл вам вышлем, вы можете заполнить лишь часть этих коттеджей, не полностью. Цену уточним после заполнения 1-2 коттеджей. Работа очень простая, не требует никаких специальных навыков, только аккуратности (чтобы не перепутать фото и контакты!). Мы покажем и объясним, что и как делать. Дадим готовый шаблон для наполнения, затем аккаунты и пароли от сайтов.

Оплата будет по договоренности, ориентировочно за всю работу – 15$. Если возникнут какие-то трудности, уточним это в процессе.