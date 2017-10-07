Ищу человека который: Знает CMS битрикс в роли контент менеджера;Разбирается в ИБП, АКБ и другом оборудование генераторы, стабилизаторы и т.д (большой плюс);Знание программ для парсинга данных (огромный плюс)Хорошо знает HTML на уровне разметки ...
Помощь в простом наполнении сайта
Мы создаем базукоттеджей (для сдачи в аренду), отобрали 100 коттеджей с разных сайтов (Минск и окрестности), нужно скопировать текст описания, дополнить его при необходимости, структурировать по определенным графам (полям), лучше это
сделать в вордовском файле-шаблоне, чтобы не пропала информация (мы его подготовили для заполнения) и затем разместить это на другом сайте, специально предназначенном для аренды.
Общее число коттеджей – не больше 100. Вордовский файл вам вышлем, вы можете заполнить лишь часть этих коттеджей, не полностью. Цену уточним после заполнения 1-2 коттеджей. Работа очень простая, не требует никаких специальных навыков, только аккуратности (чтобы не перепутать фото и контакты!). Мы покажем и объясним, что и как делать. Дадим готовый шаблон для наполнения, затем аккаунты и пароли от сайтов.
Оплата будет по договоренности, ориентировочно за всю работу – 15$. Если возникнут какие-то трудности, уточним это в процессе.
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