Мы наполняем свой сайт объявлениями. Много регионов России, разные категории. Оплата - 25 руб. за объявление. Опыт не требуется, главное чтоб был опыт по сбору информации и опыт постинга. Описание и контакты: ...
Контент менеджмент, перенос 500+ товаров на Битрикс
Ищу человека который:
- Знает CMS битрикс в роли контент менеджера;
- Разбирается в ИБП, АКБ и другом оборудование генераторы, стабилизаторы и т.д (большой плюс);
- Знание программ для парсинга данных (огромный плюс)
- Хорошо знает HTML на уровне разметки текста и верстки таблиц;
- При виде двойных пробелов, неправильно сверстанных списков, левого кода в разметке: паническая атака до исправления :);
- Умеет искать информацию в интернете и выдергивать из прайсов и инструкций описание и характеристики товара.
- Огромным плюсом будет если умеете копирайтить адекватные описания.
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