Наполнение сайта (транспортная тематика)

Есть сайт arifmetikasveta.ru,который неинформативен. Нужно дополнить сайт подробной информацией об услугах и о выполненных проектах компании. Выполненные проекты чтобы можно было найти по району и по виду работ. Ещё разместить более полную информацию о нашей ...