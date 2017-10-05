Наполнение сайта (транспортная тематика)

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт24 заявки438 просмотров

Мы наполняем свой сайт объявлениями.

Много регионов России, разные категории.

Оплата - 25 руб. за объявление. Опыт не требуется, главное чтоб был опыт по сбору информации и опыт постинга.

Описание и контакты: https://www.evernote.com/shard/s223/sh/cea5d5b4-6e35-45ad-a28c-55445d63b4bf/c157b34534b3ecda

В данный момент нужно 4-5 тыс объявлений

8 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавление кроватей в мебельном интернет магазине

    Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua  Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов) Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки. Вот видеоуроки по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Наполнение магазина на shopify.com

    Есть магазин одежды на shopify.com Я даю список ссылок на алиэкспресс. Нужно добавить товары на сайт с помощью oberlo.com Вставляете ссылку и скрипт сам импортирует товар. Нужно поменять название товара, отредактировать фотографии ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта и продвижение

    Есть сайт arifmetikasveta.ru,который неинформативен. Нужно дополнить сайт подробной информацией об услугах и о выполненных проектах компании. Выполненные проекты чтобы можно было найти по району и по виду работ. Ещё разместить более полную информацию о нашей ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер / оптимизатор

    $200

    Доброго дня! Требуется работник-помощник контент-менеджер / оптимизатор. Обязанности: * добавление товаров через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, самопис); * добавление текстов, статей, новостей через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, ...

    CSSHTMLMODXOpencartWordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнить 70 статей на сайт

    $10

    Здравствуйте, нужно наполнить сайт 70 статями, в основном копипаст но картинки нужно загружать на сайт. Инструкции по наполнению уже готовы, и материалы по наполнению уже готовы. За одну добавленную статью ми платим 15 центов. Тематика ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Найти товары в интернете

    Необходимо найти 30 товаров-медикаментов, которые продаются онлайн в американском секторе и составить таблицу: товар-ссылка-цена (на каждый товар необходимо 2-3 продавца)

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Спарсить 1000 статей на WordPress. Копипаст

    Нужно по 1000 статей копипаста на финасовую, медицинскую и автомобильную тематику Результат работы это экспортированный файл XML со статьями, который можно импортировать на CMS WordpPress Где брать статьи без разницы, главное чтобы они ...

    WordPress
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Регистрация в порталах

    Добрый день! Имеется емайл, лого, описание компании, контакты, реквизиты. Необходимо по согласованным критериям находить через поиск порталы и каталоги подходящей тематики, справочники и регистрировать профиль компании. Предлагайте по оплате за каждый профиль ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад