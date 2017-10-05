Спарсить 1000 статей на WordPress. Копипаст

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Нужно по 1000 статей копипаста на финасовую, медицинскую и автомобильную тематику

Результат работы это экспортированный файл XML со статьями, который можно импортировать на CMS WordpPress

Где брать статьи без разницы, главное чтобы они были не маленькими (от 1500 символов хотябы) и без всякого хлама по типу ссылок, обычное форматирование

Если нет своего инструмента для парсинга, могу предоставить

WordPress
8 лет назад
BestOS
Павел 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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