Есть 5 товарных категорий на сайте https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/alessi https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/eva_solo https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/joseph_joseph https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/monbento https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/umbra В каждой из товарных категорий товары распиханы без подкатегорий, что осложняет выбор товара и навигацию. ...
Спарсить 1000 статей на WordPress. Копипаст
Нужно по 1000 статей копипаста на финасовую, медицинскую и автомобильную тематику
Результат работы это экспортированный файл XML со статьями, который можно импортировать на CMS WordpPress
Где брать статьи без разницы, главное чтобы они были не маленькими (от 1500 символов хотябы) и без всякого хлама по типу ссылок, обычное форматирование
Если нет своего инструмента для парсинга, могу предоставить
Заявки фрилансеров
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