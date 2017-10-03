Нужно вытащить шрифт Muli на Кириллице

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Нужно вытащить шрифт Muli на Кириллице

Есть на сайте: http://33by.pro/fontanlviv.html

С него нашел ссылку.

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,200,100,400italic,700,900|Muli&subset=latin,vietnamese,latin-ext,cyrillic,cyrillic-ext,greek-ext,greek

Предоставить в ttf, чтобы в виндовс он норм установился и в фотошопе проверить, чтобы работал, а то не становится.

CSS
8 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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