Нужно вытащить шрифт Muli на Кириллице

Нужно размещать рекламный текст с контактами фирмы на досках объявлений по России. Оплачивается только размещенная реклама с контактами фирмы, на разных досках объявлений (не более 2-4 объявлений на одной доске/соц.сети). Сохранять ссылки на объявление в ...