Требуется контент-менеджер на вирусный проект

Здравствуйте!

Ищу на вирусный проект (женская тематика: красота, здоровье, мода и стиль, кулинария и т.п.) ответственного и трудолюбивого контент-менеджера (девушку!) на постоянную работу.

Требования к соискателю:

- высокая ответственность и грамотность

- женская тема для вас любимая тема

- заинтересованность, позитивный настрой и желание работать

- возраст от 25 лет

- желательно с навыками работы в Фотошопе

- без занятости на других проектах

- должен быть аккаунт в Фейсбуке

Обязанности:

1. находить 12 интересных (вирусных) постов в день (без публикации на сайте)

2. публиковать по графику анонсы с сайта, видео, картинки и слайды с комментариями на страницу в Фейсбуке

3. отвечать на комментарии в Фейсбуке

Публикации ежедневно. Раз в неделю можно будет делать выходной,предварительно запланировав на выходной день необходимый материал на странице.

Оплата: 6000 руб. в месяц + бонусы за результаты.

Если вы готовы попробовать свои силы в перспективном проекте, пожалуйста, при обращении напишите подробно о себе и выполните небольшое тестовое задание. Найдите в интернете и пришлите 3 ссылки на материал, который, по вашему мнению, подошел бы для размещения на вирусном сайте с женской тематикой.

Более подробно об условиях работы расскажу в личной переписке.

Спасибо за внимание. Буду рада сотрудничеству! Жду ваших предложений.