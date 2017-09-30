Здравствуйте, необходимо наполнить сайт новостями. Тематика сайта: SEO. Большой объем. 10 новостей 50 рублей. Картинка, файл + текст 300 символов. Трафик около 500 уников, можете файлы заливать на файлообменники. https://topskript.net/stati-dlya-vebmasterov/3793-trebuyutsya-zhurnalisty-na-sayt.html
Нужно собрать с сайта контакты/номера 5
Добрый день! нужно собрать все данные с сайта
Поля информации которые нам требуется
ФИО-Все номера-email-проф область-город-послед раб место – должность -ключевые навыки- возраст-пол
с каких сайтов нужно собрать напишу в личку, а после жду от Вас цену
Жду ваши отклики
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо добавить новые товары в интернет магазин(на Opencart), источники предоставляются, 0.15$ за 1 добавленный, так же на часть товаров нужен рерайт, указывайте сразу цену, у исполнителя желателен опыт рерайта. Основной критерий качество наполнения, в то ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо наполнить доску объявлений новыми объявлениями из других источников. Проект находится в Новой Зеландии, необходимо знать английский язык. Количество объявлений - 2000 штук Срок исполнения 4-6 недель. Подробности во вложении.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Требуется контент-менеджер для наполнения информационных проектов. Работа полного цикла (заказ+публикация) Оплата сдельная, в среднем получается 120р за 1 оформленную статью, средний объём статьи - 8000 символов. Необходимый объём работы: ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо наполнить сайт, система управления Wordpress, Woocommerce Товары брать из PDF файла.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо добавлять статьи в блог на сайте http://www.cathytelle.com/stories/ Сайт на wodpress. Необходима предварительная обработка изображений, компоновка их в галереюНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Нужно добавить на сайты каталог компаний с уникализированным описанием как пример www.socmart.com.ua/cat/, сам каталог можно брать где угодно. Добавить в админки вордпресс или джумла. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $86
Задача простая – необходимо найти статьи на строительную тематику на польских сайтах, при переводе которых уникальность будет от 80%. Делаем так: заходим на google.pl, ищем сайты на строительную и ремонтную тематику. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Найти 500 определенных товаров на еBay 500 ссылок с товарами - 500 грн (1100Руб/ 15 USD)Наполнение сайтов74 заявкиЗакрыт8 лет назад