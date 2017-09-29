Контент менеджер/ добавление товаров/ 1000+

Необходимо добавить новые товары в интернет магазин(на Opencart), источники предоставляются, 0.15$ за 1 добавленный, так же на часть товаров нужен рерайт, указывайте сразу цену, у исполнителя желателен опыт рерайта. Основной критерий качество наполнения, в то же время сроки затягивать не допустимо