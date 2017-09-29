Контент менеджер/ добавление товаров/ 1000+

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Закрыт23 заявки499 просмотров

Необходимо добавить новые товары в интернет магазин(на Opencart), источники предоставляются, 0.15$ за 1 добавленный, так же на часть товаров нужен рерайт, указывайте сразу цену, у исполнителя желателен опыт рерайта. Основной критерий качество наполнения, в то же время сроки затягивать не допустимо

Opencart
7 лет назад
maximalby
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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