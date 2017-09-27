Поиск статей в поисковике

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Закрыт4 заявки233 просмотра

Задача простая – необходимо найти статьи на строительную тематику на польских сайтах, при переводе которых уникальность будет от 80%. 

Делаем так: заходим на google.pl, ищем сайты на строительную и ремонтную тематику. 

Далее подбираем статьи по следующим требованиям: 

1. Размер от 6к символов без пробелов 

2. Статья после перевода должна быть актуальна для русскоязычного населения 

3. Это должна быть именно статья, а не новость 

4. Количество запросов по wordstat.yandex.ru по теме этой статьи должно быть более 500 

Далее включаем автоматический перевод статьи в браузере Гугл Хром. 

Копируем кусок статьи и проверяем через любой сервис (text.ru, advego, etxt и т.п.) 

Если уникальность выше 80%, то такая статья нам подходит, сохраняем урл в отдельный файл. 

Оплата: 5 руб/1 статья. 

Готов оплатить до 1000 статей.

8 лет назад
seowin
Никита 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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