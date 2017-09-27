Поиск статей в поисковике

Задача простая – необходимо найти статьи на строительную тематику на польских сайтах, при переводе которых уникальность будет от 80%.

Делаем так: заходим на google.pl, ищем сайты на строительную и ремонтную тематику.

Далее подбираем статьи по следующим требованиям:

1. Размер от 6к символов без пробелов

2. Статья после перевода должна быть актуальна для русскоязычного населения

3. Это должна быть именно статья, а не новость

4. Количество запросов по wordstat.yandex.ru по теме этой статьи должно быть более 500

Далее включаем автоматический перевод статьи в браузере Гугл Хром.

Копируем кусок статьи и проверяем через любой сервис (text.ru, advego, etxt и т.п.)

Если уникальность выше 80%, то такая статья нам подходит, сохраняем урл в отдельный файл.

Оплата: 5 руб/1 статья.

Готов оплатить до 1000 статей.