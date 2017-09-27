Наполнение интернет-магазина на OpenCart

Необходимо наполнить сайт товарными позициями.

В данный момент позиций около 100 шт.

В перспективе - очень много.

Требования такие:

самостоятельный поиск фотографий и технических чертежей (направление поиска укажу).

добавление информации на сайт (заполнение характеристик, атрибутов и т.д.)

CMS OpenCart (опыт работы в ней обязателен, т.к. объяснять как и что времени нет)

ОЧЕНЬ ВАЖНО уметь делать по образу и подобию. Посмотрел на то, как сделали до тебя и сделал также.

Оплата Я.Деньги или Сбербанк. WM - сложнее.

Указывайте цену в рублях (за 1 товар или за час работы или еще как).