zagent

Александра Марцинковская zagent

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$119
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Простые доработки дизайна сайта

    Здравствуйте. Есть сайт интернет-магазина. Необходимо в готовую карточку товара "впихнуть" пару дополнительных элементов дизайна. Предложить варианты, отрисовать их. Подробности в личном общении.

    Дизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Баннеры для рекламы

    Необходимо нарисовать 26 баннеров для рекламы (содержание одно, размеры разные). Подробное ТЗ в прикреплённом файле указывайте цены

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Грамотный текст

    Здравствуйте. Необходимо написать грамотный текст, креативный, с хорошим слогом и стилем. Это будет отзыв. Я накидаю тезисов, о которых надо писать. Задача всё это оформить в читабельное состояние. Объём 1000-1500 +- Указывайте цены в рублях и примеры работ.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Статья 5-7 тыс знаков

    Здравствуйте! Требуются услуги копирайтера. Статья 5-7 тыс знаков. Подробное ТЗ в приложении. Указывайте цену в рублях и сроки.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Статья для блога

    Здравствуйте! Необходимо написать уникальную статью 5000 - 7000 знаков. Подробности в приложенном файле. Указывайте цену в рублях (заявки не умеющих читать рассматриваться не будут).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Статья для блога

    Здравствуйте! Необходимо написать хорошую статью для блога. ТЗ в приложенном файле.  Прошу указывать цену в рублях, сроки и скайп для связи.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Статичные баннеры

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать 10 статичных баннеров для рекламы. Размеры 240х400 px Подробности в прикреплённом ТЗ и по запросу в личке. Указывайте цены в рублях, пожалуйста.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавление/корректировка товаров интернет-магазина

    Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время. CMS OpenCart [u]Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата[/u][i](не будут рассматриваться заявки от ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн мобильной версии сайта

    Здравствуйте! Необходимо прорисовать дизайн мобильной версии существующего сайта. Подробности в прикреплённом файле. Вопросы в личку. Указывайте цены в рублях и способ связи.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Простой, но красивый Gif-баннер

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать не сложный gif-баннер для рекламы. Размер не более 120 Кб Размер в пикселях - 240×400 3 сменяющихся статичных изображения. Указывайте цены в рублях и способ оперативной связи для обсуждения деталей. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавление/корректировка товаров интернет-магазина

    Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время. CMS OpenCart [u]Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата [/u][i](не будут рассматриваться заявки ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обложка для Я.Дзен

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать обложку для Я.Дзен. ТЗ в приложении. Указывайте цены в рублях.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн-проект внутренней обстановки 2-х этажного дома

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн-проект внутренней обстановки 2-х этажного дома (150 кв.м). Есть чертежи со стенами, есть "хотелки". Нужна помощь опытного человека. Советы, идеи. Указывайте цены.

    Интерьеры и Экстерьеры27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн личного кабинета для интернет-магазина

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн личного кабинета для интернет-магазина. Есть понимание что в нём должно быть и очень туманные представления о том, как это должно выглядеть. Лучше, если у вас будут уже какие-то примеры/наработки по этому вопросу. Всегда проще за ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
MasterSloga
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
$21
10 баллов
3 года назад
Статья для блога
Сотрудничеством полностью довольна. Обращайтесь ещё)
Всё супер! Как всегда!
Ответный отзыв
MasterSloga
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
$18
10 баллов
3 года назад
Статья для блога
Сотрудничеством полностью довольна. Отличное ТЗ, быстрая оплата.
Работа выполнена хорошо. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Andrianka
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$8
10 баллов
3 года назад
Дизайн мобильной версии сайта
Отличный заказчик, интересный заказ, четкое и понятное ТЗ. Приятное общение в течение работы, а также оплата без задержек. Очень рекомендую заказчика)
Надежда работу выполнила на высоком профессиональном уровне. Коммуникация отличная. Профессионал с большой буквы. Рекомендую к сотрудничеству и сама буду продолжать:)
Ответный отзыв
Alex_HTML5_GIF
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
$50
10 баллов
3 года назад
Статичные баннеры
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр с задачей справился молниеносно! Качество на высоте. Коммуникация отменная! Рекомендую к сотрудничеству и сама буду обращаться в дальнейшем!
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$15
10 баллов
3 года назад
Простой, но красивый Gif-баннер
Все отлично: и по коммуникации и по оплате. Рекомендую Александру к сотрудничеству! Только положительные впечатления.
Виталий с задачей справился, как всегда, на 100% Быстро, чётко, качественно. Рекомендую и сама буду обращаться в дальнейшем!
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