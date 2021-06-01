Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн личного кабинета для интернет-магазина. Есть понимание что в нём должно быть и очень туманные представления о том, как это должно выглядеть. Лучше, если у вас будут уже какие-то примеры/наработки по этому вопросу. Всегда проще за ...