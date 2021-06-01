Здравствуйте. Есть сайт интернет-магазина. Необходимо в готовую карточку товара "впихнуть" пару дополнительных элементов дизайна. Предложить варианты, отрисовать их. Подробности в личном общении.
Александра Марцинковская zagentzagent
- Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо нарисовать 26 баннеров для рекламы (содержание одно, размеры разные). Подробное ТЗ в прикреплённом файле указывайте ценыБаннеры23 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимо написать грамотный текст, креативный, с хорошим слогом и стилем. Это будет отзыв. Я накидаю тезисов, о которых надо писать. Задача всё это оформить в читабельное состояние. Объём 1000-1500 +- Указывайте цены в рублях и примеры работ.Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуются услуги копирайтера. Статья 5-7 тыс знаков. Подробное ТЗ в приложении. Указывайте цену в рублях и сроки.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимо выполнить настройку Я.Маркет (корректно выгрузить фид, пройти модерацию и т.д.) Указывайте цены.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимо комплексное SEO-продвижение интернет-магазина. Бюджет относительно не большой. Подробности в личном общении.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимо комплексное SEO-продвижение 2-х интернет-магазинов. Бюджеты относительно не большие. Подробности в личном общении.Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо написать уникальную статью 5000 - 7000 знаков. Подробности в приложенном файле. Указывайте цену в рублях (заявки не умеющих читать рассматриваться не будут).Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! Необходимо написать хорошую статью для блога. ТЗ в приложенном файле. Прошу указывать цену в рублях, сроки и скайп для связи.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать 10 статичных баннеров для рекламы. Размеры 240х400 px Подробности в прикреплённом ТЗ и по запросу в личке. Указывайте цены в рублях, пожалуйста.Завершен3 года назад
Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время. CMS OpenCart [u]Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата[/u][i](не будут рассматриваться заявки от ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо прорисовать дизайн мобильной версии существующего сайта. Подробности в прикреплённом файле. Вопросы в личку. Указывайте цены в рублях и способ связи.Завершен3 года назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать не сложный gif-баннер для рекламы. Размер не более 120 Кб Размер в пикселях - 240×400 3 сменяющихся статичных изображения. Указывайте цены в рублях и способ оперативной связи для обсуждения деталей. Спасибо.Завершен3 года назад
Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время. CMS OpenCart [u]Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата [/u][i](не будут рассматриваться заявки ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать обложку для Я.Дзен. ТЗ в приложении. Указывайте цены в рублях.Завершен3 года назад
Здравствуйте. Требуются услуги по ведению Я.Дзен. Тематика сaнтexникa и мeбeль для вaннoй. Указывайте цены.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн-проект внутренней обстановки 2-х этажного дома (150 кв.м). Есть чертежи со стенами, есть "хотелки". Нужна помощь опытного человека. Советы, идеи. Указывайте цены.Интерьеры и Экстерьеры27 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо нарисовать дизайн личного кабинета (2 штуки) для двух разный сайтов.Завершен3 года назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн личного кабинета для интернет-магазина. Есть понимание что в нём должно быть и очень туманные представления о том, как это должно выглядеть. Лучше, если у вас будут уже какие-то примеры/наработки по этому вопросу. Всегда проще за ...Завершен3 года назад
Необходимо нарисовать 5 баннеров для сайта. Размер 1082 x 305. Указывайте цены в рублях.Баннеры34 заявкиЗакрыт4 года назад