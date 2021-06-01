Статичные баннеры

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Завершен2 заявки304 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать 10 статичных баннеров для рекламы.

Размеры 240х400 px

Подробности в прикреплённом ТЗ и по запросу в личке.

Указывайте цены в рублях, пожалуйста.

4 года назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_HTML5_GIF
Александр 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
1 день
Александр с задачей справился молниеносно! Качество на высоте. Коммуникация отменная! Рекомендую к сотрудничеству и сама буду обращаться в дальнейшем!
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Alex_HTML5_GIF
Александр 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад

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