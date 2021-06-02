Сделать баннер магазина на OZONе для определенной группы товаров

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПОДОБНЫХ БАННЕРОВ!!!

Задание: нарисовать баннеры для витрины товаров на OZON. Продумать симпатичный и креативный баннер для витрины магазина на ОЗОНе, выгодно и привлекательно представить группу товаров на баннере, сделать краткий продающий текст на баннере. Результата передать в JPG и PSD Параметры баннеров: 1. Баннер для сайтаJPG, не более 350 kB, от 1300 px до 1416 px по ширине, 300 px по высоте. 2. Для мобильной версииJPG, не более 75 kB, 750 px по ширине, от 192 px до 480 px по высоте. В качестве примера – можно посмотреть баннеры у других продавцов: https://www.ozon.ru/seller/ooo-praym-sport-rus-25784/https://www.ozon.ru/seller/ooo-kostvey-67675/https://www.ozon.ru/seller/sayma-sport-15759/ Баннер необходимо сделать для группы товаров Аэрографы, аксессуары к ним и товары для хобби и творчества (коврики для резки, ножи раскройные, шланги для аэрографов, компрессоры) – товары для моделизма, хобби и творчества Ссылка на ассортимент магазина: https://www.ozon.ru/seller/mega-market-97673/products/ Ссылка на фото продукции, которые можно применить на баннере: https://disk.yandex.ru/d/9dFZIEkOR2i4zA