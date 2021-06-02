Сделать баннер магазина на OZONе для определенной группы товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок717 просмотров

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПОДОБНЫХ БАННЕРОВ!!!

Задание: нарисовать баннеры для витрины товаров на OZON. Продумать симпатичный и креативный баннер для витрины магазина на ОЗОНе, выгодно и привлекательно представить группу товаров на баннере, сделать краткий продающий текст на баннере. Результата передать в JPG и PSD Параметры баннеров: 1. Баннер для сайтаJPG, не более 350 kB, от 1300 px до 1416 px по ширине, 300 px по высоте. 2. Для мобильной версииJPG, не более 75 kB, 750 px по ширине, от 192 px до 480 px по высоте. В качестве примера – можно посмотреть баннеры у других продавцов: https://www.ozon.ru/seller/ooo-praym-sport-rus-25784/https://www.ozon.ru/seller/ooo-kostvey-67675/https://www.ozon.ru/seller/sayma-sport-15759/ Баннер необходимо сделать для группы товаров Аэрографы, аксессуары к ним и товары для хобби и творчества (коврики для резки, ножи раскройные, шланги для аэрографов, компрессоры) – товары для моделизма, хобби и творчества Ссылка на ассортимент магазина: https://www.ozon.ru/seller/mega-market-97673/products/ Ссылка на фото продукции, которые можно применить на баннере: https://disk.yandex.ru/d/9dFZIEkOR2i4zA

4 года назад
megamarket
Антон 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Eligrin
Богдан 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Исполнитель супер! Сделал все быстро, четко, стойко выдержал все мои просьбы о доработках, highly рекомендую!
Хороший заказчик, приятный в общении. Понятная задача и конкретные требования. Был рад поработать. Рекомендую!

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