Приветсвую. Нужно сделать баннер для размещения в интернете. Размер 780х240 рх. Вес до 0,4 Мбайт. Фотографии и текст для баннера предоставляем.
Сделать баннеры и иконки для сайта
Для сайта ГБО ( установка газового оборудования) нужно сделать
1) баннеры 4шт
2) иконки для услуг
-Установка ГБО
-Ремонт и обслуживание газовых топливных систем
-Ремонт и обслуживание газобаллонных систем
-Установка баллонов метан
-Регистрация ГБО
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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