Сделать баннеры и иконки для сайта

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Завершен6 заявок1135 просмотров

Для сайта ГБО ( установка газового оборудования) нужно сделать 

1) баннеры 4шт

2) иконки для услуг

-Установка ГБО

-Ремонт и обслуживание газовых топливных систем

-Ремонт и обслуживание газобаллонных систем

-Установка баллонов метан

-Регистрация ГБО

4 года назад
davidbabaev77
Давид 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sank_
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Роман
 
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Был
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Алексей
 
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Sank_
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Александра
 
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