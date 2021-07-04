2 баннера

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Завершен24 заявки1295 просмотров

Сайт - https://assol-cakes.ru/

Нужно сделать 2 баннера с фоном определенным

1. Название баннера и разместить текст на баннере: Оптовая цена на коробки и подложки от 20 штук

Картинку использовать следующую: https://yadi.sk/i/Tz6rKxgTX-rNQg

2. Название баннера и разместить текст на баннере: В нашем интернет магазине вы найдете более 1500 наименований продукции

Картинку использовать следующую: https://yadi.sk/i/-E3s1F_NEUZTqQ

Фоновый цвет для баннера использовать с картинки:  https://disk.yandex.ru/i/6NZCVkpk2RgZMQ

Размер баннера для примера старый прикрепляю: https://disk.yandex.ru/i/0vY8aRh79J7Izg

4 года назад
ZNTeam
Максим 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Eligrin
Богдан 
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$10
1 день
Escrow
Все тип топ. Быстро и оперативно!
Все отлично! Четкая задача, быстрая обратная связь и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

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