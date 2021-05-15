Креативы вк/инста

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Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк.

Так же креатив для поста вк/инста.

Суть:

Акция 3 пиццы за 899 рублей.

Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!

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