Нужно создать шапку для Ютуба. Это версии для TV компьютеров планшетов и мобильных. Скину исходник лого исполнителю. В дальнейшем возможно предложение для разработки полного бренда.
Креативы вк/инста
Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк.
Так же креатив для поста вк/инста.
Суть:
Акция 3 пиццы за 899 рублей.
Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!
Заявки фрилансеров
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