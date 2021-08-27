Крутые креативы для успешной рекламы! И еще пара ништячков... (подробности ниже)

Запускаешь рекламу? Нужен цепляющий креатив? Ты по адресу!

Проведу анализ ниши, подскажу как лучше оформить УТП, тригерры и СТА, разработаю правильный статичный креатив*.

На моей стороне опыт разработки баннеров для рекламы больше 3-х лет, большой жизненный опыт, хорошее чувство юмора и верная жена. Всегда делаю в оговоренные сроки, а зачастую - гораздо быстрее. Все правки по ТЗ входят в стоимость разработки.

От вас мне нужен только заполненный бриф из 5-6 вопросов, аванс (или безопасная сделка). От меня получаете крутой креатив в .jpg или .png, а также исходник в Photoshop или Figma.

Стоимость разработки:

Разработка креатива - 10$

Один ресайз - 2$

при заказах от 10-ти штук и постоянным клиентам - скидки

Телеграм канал с моими креативами - @kreativ_nenko

Портфолио по разным баннерам - https://bit.ly/2R3AEG6

Связь (только переписка):

Telegram: @lAschel

Viber/WhatsApp: +380967516848

Также занимаюсь разработкой баннеров для сайтов, контекстной рекламы, обложек для Facebook, LinkedIn, VKontakte, YouTube.

*с видео и моушн не работаю