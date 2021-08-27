Крутые креативы для успешной рекламы! И еще пара ништячков... (подробности ниже)
Запускаешь рекламу? Нужен цепляющий креатив? Ты по адресу!
Проведу анализ ниши, подскажу как лучше оформить УТП, тригерры и СТА, разработаю правильный статичный креатив*.
На моей стороне опыт разработки баннеров для рекламы больше 3-х лет, большой жизненный опыт, хорошее чувство юмора и верная жена. Всегда делаю в оговоренные сроки, а зачастую - гораздо быстрее. Все правки по ТЗ входят в стоимость разработки.
От вас мне нужен только заполненный бриф из 5-6 вопросов, аванс (или безопасная сделка). От меня получаете крутой креатив в .jpg или .png, а также исходник в Photoshop или Figma.
Стоимость разработки:
- Разработка креатива - 10$
- Один ресайз - 2$
- при заказах от 10-ти штук и постоянным клиентам - скидки
Телеграм канал с моими креативами - @kreativ_nenko
Портфолио по разным баннерам - https://bit.ly/2R3AEG6
Связь (только переписка):
- Telegram: @lAschel
- Viber/WhatsApp: +380967516848
*с видео и моушн не работаю
Портфолио
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