IAscheI

Василий Билокинский IAscheI

 
36 летУкраина/Тернополь
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Крутые креативы для успешной рекламы! И еще пара ништячков... (подробности ниже)

Запускаешь рекламу? Нужен цепляющий креатив? Ты по адресу!

Проведу анализ ниши, подскажу как лучше оформить УТП, тригерры и СТА, разработаю правильный статичный креатив*.

На моей стороне опыт разработки баннеров для рекламы больше 3-х лет, большой жизненный опыт, хорошее чувство юмора и верная жена. Всегда делаю в оговоренные сроки, а зачастую - гораздо быстрее. Все правки по ТЗ входят в стоимость разработки. 

От вас мне нужен только заполненный бриф из 5-6 вопросов, аванс (или безопасная сделка). От меня получаете крутой креатив в .jpg или .png, а также исходник в Photoshop или Figma. 

Стоимость разработки:

  • Разработка креатива - 10$
  • Один ресайз - 2$
  • при заказах от 10-ти штук и постоянным клиентам - скидки
Мои работы:

Телеграм канал с моими креативами - @kreativ_nenko

Портфолио по разным баннерам - https://bit.ly/2R3AEG6

Связь (только переписка):

  • Telegram: @lAschel
  • Viber/WhatsApp: +380967516848
Также занимаюсь разработкой баннеров для сайтов, контекстной рекламы, обложек для Facebook, LinkedIn, VKontakte, YouTube. 

*с видео и моушн не работаю

FigmaPhotoshopБаннер для сайта