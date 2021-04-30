👍👍👍 Современный Дизайн: сайты, лендинги, баннеры 👌

﻿👋 Привет)

Меня зовут Алексей, мне 25 лет и я веб-дизайнер. Занимаюсь разработкой дизайна для ваших сайтов, landing page, интернет-магазинов. Люблю философию минимализма - "убрать очевидное и добавить необходимое". При разработке дизайна стараюсь найти баланс между простым и сложным. Не люблю сайты с перегруженной анимацией - когда все летает, крутится, вертится и отнимает внимание посетителя, так называемая "жвачка для глаз" )) Люблю свою работу, и каждому проекту отношусь ответственно.

﻿🔥Бесплатные правки

Все правки до утверждения макета я делаю бесплатно! Нужно что-то поправить - пишите, будет сделано.

🔥Верну предоплату

Если мой вариант дизайна вам не понравится, и правками ничего не изменить, то я верну вам предоплату!

Если изменилось полностью ТЗ, после того, как я сделал дизайн главной страницы/лендинга. Например, заказчик захотел уже не лендинг, а интернет-магазин (все надо полностью переделывать), в таком случае предоплата останется у меня. Если заказчик передумал, после того как сделал дизайн - предоплата тоже останется у меня.

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Как я работаю:

Техническое задание, заполнение брифа | Скачать бриф ﻿

﻿ Согласование цены и сроков

Предоплата

Работа и правки

Оплата остатка суммы

Передаю файл проекта ( работаю в "Figma", файл в формате .fig )

Обмен положительными отзывами.

Мои кошельки

Wmr ﻿R367304881915

Wmz ﻿Z817310987276

Telegram: @lok_ad

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