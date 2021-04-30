👋 Привет)
Меня зовут Алексей, мне 25 лет и я веб-дизайнер. Занимаюсь разработкой дизайна для ваших сайтов, landing page, интернет-магазинов. Люблю философию минимализма - "убрать очевидное и добавить необходимое". При разработке дизайна стараюсь найти баланс между простым и сложным. Не люблю сайты с перегруженной анимацией - когда все летает, крутится, вертится и отнимает внимание посетителя, так называемая "жвачка для глаз" )) Люблю свою работу, и каждому проекту отношусь ответственно.
🔥Бесплатные правки
Все правки до утверждения макета я делаю бесплатно! Нужно что-то поправить - пишите, будет сделано.
🔥Верну предоплату
Если мой вариант дизайна вам не понравится, и правками ничего не изменить, то я верну вам предоплату!
Если изменилось полностью ТЗ, после того, как я сделал дизайн главной страницы/лендинга. Например, заказчик захотел уже не лендинг, а интернет-магазин (все надо полностью переделывать), в таком случае предоплата останется у меня. Если заказчик передумал, после того как сделал дизайн - предоплата тоже останется у меня.
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Как я работаю:
- Техническое задание, заполнение брифа | Скачать бриф
- Согласование цены и сроков
- Предоплата
- Работа и правки
- Оплата остатка суммы
- Передаю файл проекта ( работаю в "Figma", файл в формате .fig )
- Обмен положительными отзывами.
Мои кошельки
- Wmr R367304881915
- Wmz Z817310987276
Telegram: @lok_ad
Заказать Дизайн | Скачать Бриф
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