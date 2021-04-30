Lok_ad

Алексей Lok_ad

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
👍👍👍 Современный Дизайн: сайты, лендинги, баннеры &#128076;

﻿👋 Привет)

Меня зовут Алексей, мне 25 лет и я веб-дизайнер. Занимаюсь разработкой дизайна для ваших сайтов, landing page, интернет-магазинов. Люблю философию минимализма - "убрать очевидное и добавить необходимое". При разработке дизайна стараюсь найти баланс между простым и сложным. Не люблю сайты с перегруженной анимацией - когда все летает, крутится, вертится и отнимает внимание посетителя, так называемая "жвачка для глаз" )) Люблю свою работу, и каждому проекту отношусь ответственно.

﻿🔥Бесплатные правки

Все правки до утверждения макета я делаю бесплатно! Нужно что-то поправить - пишите, будет сделано.

🔥Верну предоплату

Если мой вариант дизайна вам не понравится, и правками ничего не изменить, то я верну вам предоплату!

Если изменилось полностью ТЗ, после того, как я сделал дизайн главной страницы/лендинга. Например, заказчик захотел уже не лендинг, а интернет-магазин (все надо полностью переделывать), в таком случае предоплата останется у меня. Если заказчик передумал, после того как сделал дизайн - предоплата тоже останется у меня.

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Как я работаю:

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  • Техническое задание, заполнение брифа | Скачать бриф﻿
  • Согласование цены и сроков
  • Предоплата
  • Работа и правки
  • Оплата остатка суммы
  • Передаю файл проекта ( работаю в "Figma", файл в формате .fig )
  • Обмен положительными отзывами.

Мои кошельки

  • Wmr ﻿R367304881915
  • Wmz ﻿Z817310987276

Telegram: @lok_ad

Заказать Дизайн﻿ | Скачать Бриф﻿

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Портфолио

Отзывы заказчиков

bluerednight
Александр 
39 лет
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
$90
10 баллов
4 года назад
Баннеры в количестве 3 штук
Отлично выполнил заказ, понял меня буквально с полуслова:) Обещал 4 дня, справился за 2. Одобряю 👍🏻
Тз составлено грамотно, быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Дизайн баннеров
Баннеры получились очень качественные, полностью совпали с моим видением в визуальном плане. По срокам все, как договаривались. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую Алексея как профессионала и отличного исполнителя!
Сергей дал подробное техническое задание, приятно общался и был всегда на связи. Оплатил все быстро, без задержек. Рекомендую Сергея для сотрудничества!
Ответный отзыв
poliakmg
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Промо баннера для гэмблинг сайта
Android
Прекрасное исполнение заказа: Алексей всегда на связи, выполнение поставленной задачи было в указанный срок и по всем требованиям. С радостью продолжу сотрудничество!)
Максим отличный заказчик! Грамотно составил ТЗ, кратко и все понятно - вопросов практически не возникло. Был всегда на связи, быстрый фидбек. Оплатил все быстро. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
guest_16183345368828
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн 5 баннеров для сайтов
Заказываю баннеры второй раз, Алексей все выполнил в срок, был всегда на связи
Грамотное ТЗ, адекватные правки, приятное общение. Рекомендую
Ответный отзыв
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Обложка для Я.Дзен
Алексей очень грамотно выполнил задачу. Задал правильные вопросы. Быстро выдал результат. Доработок не понадобилось. Мои рекомендации!
Приятно было работать - четкое ТЗ, Александра передала все исходники. Оплатила мгновенно, коммуникации на высоте) Рекомендую!
Ответный отзыв
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Баннеры
14 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга