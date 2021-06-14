Баннеры в количестве 3 штук

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Завершен24 заявки832 просмотра

Нужно нарисовать баннеры, тематика звёздные воины.

4 года назад
bluerednight
Александр 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Lok_ad
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$90
2 дня
Отлично выполнил заказ, понял меня буквально с полуслова:) Обещал 4 дня, справился за 2. Одобряю 👍🏻
Тз составлено грамотно, быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую для сотрудничества!

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