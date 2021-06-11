Создать баннер в 8-ми размерах

Требуется создать продающий баннер, проработав дизайн - подобрать фон, шрифт, цвета для горизонтального, вертикального и квадратного формата. Примерный макет концепции example.jpg. Предлагайте стоимость ваших услуг за 8 баннеров.

Выбранный исполнитель, по окончании работ, должен будет предоставить:

- 8 баннеров в размерах, указанных ниже в одном из форматов GIF, JPG или PNG

- 8 файлов «исходников» в формате PSD.

На баннере должны быть хорошо читабельны:

1) логотип (прилагается)

2) графический креатив (прилагается)

3) текст «ЛЮБОЙ АВТО ИЗ США И ЕВРОПЫ»

Размеры:

Размеры указаны в пикселях Ширина х Высота

240×400, 300×250, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90

Тип:

Форматы GIF, JPG, PNG – выбрать тот, при котором после сжатия без потери качества размер будет наименьшим. Максимальный размер каждого баннера не более 120 КБ