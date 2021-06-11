Формат файла: JPEG/PNG Размер: 1200 x 628 Логотип и название компании пришлю вместе со шрифтом. Стиль текста, визуальный стиль баннера как в примере (Вложение) Текст:Increase your Margin: Build a ...
Создать баннер в 8-ми размерах
Требуется создать продающий баннер, проработав дизайн - подобрать фон, шрифт, цвета для горизонтального, вертикального и квадратного формата. Примерный макет концепции example.jpg. Предлагайте стоимость ваших услуг за 8 баннеров.
Выбранный исполнитель, по окончании работ, должен будет предоставить:
- 8 баннеров в размерах, указанных ниже в одном из форматов GIF, JPG или PNG
- 8 файлов «исходников» в формате PSD.
На баннере должны быть хорошо читабельны:
1) логотип (прилагается)
2) графический креатив (прилагается)
3) текст «ЛЮБОЙ АВТО ИЗ США И ЕВРОПЫ»
Размеры:
Размеры указаны в пикселях Ширина х Высота
240×400, 300×250, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90
Тип:
Форматы GIF, JPG, PNG – выбрать тот, при котором после сжатия без потери качества размер будет наименьшим. Максимальный размер каждого баннера не более 120 КБ
Заявки фрилансеров
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