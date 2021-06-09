Здравствуйте. Первое задание заменить в баннере цифру 40 на 57, после в подвале сайта нарезать не достающих картинок (PSD файлов к сожалению нет), нужно выполнить чтобы фон картинок уже имеющихся, не отличался друг от друга. ...
Нарисовать баннеры (6 популярных размеров)
Приветствую!
Есть сайт спортивной тематики (скриншоты скину в личку). Нужно к нему нарисовать баннеры популярных размеров:
160x600
120x600
300x250
468x60
728x90
336x280
Баннеры должны по дизайну подходить под стилистику сайта + есть лого в SVG, которое можно использовать. Нужно сделать как можно скорее.
Исполнителя буду выбирать по цене/качество портфолио.
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