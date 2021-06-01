Нужны буквы в таких ячейках: B T H O A P T P A H Ячейки должны быть не одинаковые, а в точно таком ...
Дизайн креатива под фб
https://www.kibercar.com/product/airtouchperformance/
Нужно создать дизайн креатива под рекламу в фейсбуке
1 Картинка (3 формата)
2 Видео (2 формата) до 1 минуты.
От Вас цена и сроки.
Требуется несколько исполнителей.
Заявки фрилансеров
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