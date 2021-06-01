Дизайн креатива под фб

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Закрыт9 заявок523 просмотра

https://www.kibercar.com/product/airtouchperformance/

Нужно создать дизайн креатива под рекламу в фейсбуке

1 Картинка (3 формата)

2 Видео (2 формата) до 1 минуты.

От Вас цена и сроки.

Требуется несколько исполнителей.

4 года назад
anodin
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Заявки фрилансеров

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