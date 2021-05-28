Графический дизайнер работающий в иллюстраторе

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрытнет заявок401 просмотр

Нужны буквы в таких ячейках:

B

T

H

O

A

P

T

P

A

H

Ячейки должны быть не одинаковые, а в точно таком же стиле - они все будут добавляться на сайт, потому не должны выделяться

Такой же цветовой гаммы, форма должна чуть-чуть отличаться, но стилистика быть идентичной

Так же нужны продолговатые банеры 8 штук

В этих баннерах будут размещаться логотипы брендов, ниже сбрасываю образец логотипов брендов

Белый логотип на этом продолговатом графическом элементе

Отрисовать 20 графических элементов 

4 года назад
guest_16225510680919
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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