Постеры будут на Азербайджанском языке, но не стоит беспокоится, текст я вам передам, и объясню что куда. Посмотрите на прикреплённые файлы, нужно некоторые из них подкорректировать, или же воссоздать с нуля. Тема : дополнительные вспомогательные ...
Графический дизайнер работающий в иллюстраторе
Нужны буквы в таких ячейках:
B
T
H
O
A
P
T
P
A
H
Ячейки должны быть не одинаковые, а в точно таком же стиле - они все будут добавляться на сайт, потому не должны выделяться
Такой же цветовой гаммы, форма должна чуть-чуть отличаться, но стилистика быть идентичной
Так же нужны продолговатые банеры 8 штук
В этих баннерах будут размещаться логотипы брендов, ниже сбрасываю образец логотипов брендов
Белый логотип на этом продолговатом графическом элементе
Отрисовать 20 графических элементов
Заявки фрилансеров
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