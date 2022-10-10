Заказать логотип бренда

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  • Дизайн упаковки для бумаги А4

    Разработка дизайна упаковки бумаги а4 Для нас важен: профессиональный подход, соблюдение сроков, красивый результат вашей работы. Пример упаковки (стиль и цвет на ваш вкус) и логотип ...

    Дизайн упаковкиЛоготип бренда
    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайн корейской косметики

    Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела. Оформить нужно: 1. Саму баночку (боковая сторона) 2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно). ...

    Дизайн упаковкиМокапЛоготип бренда
    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Логотип бренду одягу з 0

    $150

    Бюджет 5$ Творча робота . для талановитої людини яку цікавить ідея . Потрібно створити логотип з 0 виходячи від назви та символізму , можу допомагати з Ідеями. ( було би супер накидати декілька варіантів)Логотип ...

    Логотип бренда
    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сделать правки по верстке на опенкарте сайт в зоне ру

    Сделать правки по верстке на опенкарте сайт в зоне ру Сделать правки по верстке на опенкарте. нужно сделать 5 правок 1. сделать в карточке товара табы открытыми 2. на главной станице сделать логотипы брендов более компактно 3. в карточке ...

    OpenCartПравки в версткеКарточки товаровЛоготип бренда
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Логотип бренда свечей

    Наименование: PRANA from Anastasia Cherepanova.Названия ароматов, что бы можно было заменять самой в дальнейшем (например: Клубника &amp; Арбуз заменить на Кофе с молоком).Добавить надпись For the soul.Цвета черный с белым. Хотелось бы вариант с бирюзово-мятным ...

    Логотип бренда
    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Дизайн логотипу наліпки для реабілітаційного обладнання

    Дизайн наліпки повинен буде розміщуватись на тренажері, MedFit Вказані номери для замовлення на цій наліпці, та місто виробництва можливі корекції дизайну по міри роботи виконано повинности як логотип бренду..

    Логотип бренда
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Стиль компании

    Требуется создать корпоративный стиль компании: визитку, логотип, бренд бук и тд

    Логотип бренда
    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Логотип

    $100

    Нужно нарисовать в фотошопе логотип бренда по данному примеру, также нужно векторное изображение или в формате pdf названия бренда красивым текстом прописными буквами, также нужно нарисовать первые буквы бренда в векторе и pdf, примеры прикрепляю ...

    PhotoshopЛоготип бренда
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Всего лишь выполнить практику по айдентике)

    Нужно сделать 9 практических заданий, это большой (или не очень) проект, который включает в себя:• Взять за основу реальный бренд ( или же придумать свой) • Составить карту конкурентов и применить технику сбора аналогов • Составить moodboard ...

    Логотип бренда
    Фирменный стиль6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Логотип Бренда Свадебной Моды

    Привет.  Мне необходимо создать логотип Марки Свадебной Моды Ксения Наути (подробная информация о бренде здесь: ksenianauti.com). Выполненная работа должна включать в себя три версии логотипа: подробный вариант черно-белый, подробный вариант цветной, и упрощенный вариант. Идея ...

    IllustratorЛоготип бренда
    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Составить excel-файл со списком компаний по заданным параметрам

    $25

    Прошерстить на сайте clutch.co все европейские компании включая UK и найти агентство, которое может сделать с нуля бренд автозапчастей. Под созданием бренда понимается позиционирование на рынке, посыл, история, ценности и всеобъемлющая стратегия бренда, создание логотипа, бренд-бука, ...

    Логотип бренда
    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Логотип (редизайн)

    Логотип бренда женской одежды Mariliz Нужно сделать ребрендинг На черном фоне логотип который мы используем сейчас Остальное это варианты того что нравиться логотип нужно сделать в двух вариантах ( одинаковые) в черном цвете на белом фоне и в ...

    Логотип бренда
    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Логотип для бренда - Arctic fox

    Нужен круглый логотип бренда - Arctic fox Цвета: белый, черный, 3ий цвет нужно будет выбрать из (голубой, желтый, оранжевый, синий). На лого должен быть песец (Arctic fox) во вложении образы которые понравились и пример лого конкурента. На лого ...

    Логотип бренда
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад