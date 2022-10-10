Логотип бренда

Даем 5-6 старых и действующих логотипов. Нужно 5 вариантов новых, стильных логотипов. Бренд одежды.
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- Логотип брендаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершенмесяц назад
Разработка дизайна упаковки бумаги а4 Для нас важен: профессиональный подход, соблюдение сроков, красивый результат вашей работы. Пример упаковки (стиль и цвет на ваш вкус) и логотип ...Дизайн упаковкиЛоготип брендаДизайн продукции13 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела. Оформить нужно: 1. Саму баночку (боковая сторона) 2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно). ...Дизайн упаковкиМокапЛоготип брендаДизайн продукции11 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $150
Бюджет 5$ Творча робота . для талановитої людини яку цікавить ідея . Потрібно створити логотип з 0 виходячи від назви та символізму , можу допомагати з Ідеями. ( було би супер накидати декілька варіантів)Логотип ...Логотип брендаЛоготипы и Знаки10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Сделать правки по верстке на опенкарте сайт в зоне ру Сделать правки по верстке на опенкарте. нужно сделать 5 правок 1. сделать в карточке товара табы открытыми 2. на главной станице сделать логотипы брендов более компактно 3. в карточке ...OpenCartПравки в версткеКарточки товаровЛоготип брендаHTML-верстка6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Создать логотип для бренда по создании украшении с жемчугом .Логотип брендаЛоготипы и Знаки19 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Наименование: PRANA from Anastasia Cherepanova.Названия ароматов, что бы можно было заменять самой в дальнейшем (например: Клубника & Арбуз заменить на Кофе с молоком).Добавить надпись For the soul.Цвета черный с белым. Хотелось бы вариант с бирюзово-мятным ...Логотип брендаЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Дизайн наліпки повинен буде розміщуватись на тренажері, MedFit Вказані номери для замовлення на цій наліпці, та місто виробництва можливі корекції дизайну по міри роботи виконано повинности як логотип бренду..Логотип брендаЛоготипы и Знаки15 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется создать корпоративный стиль компании: визитку, логотип, бренд бук и тдЛоготип брендаФирменный стиль25 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужны специалисты по графической упаковке маркетплейсовЛоготип брендаЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрытгод назад
Придумать название и логотип бренда женской одежды ПЛЮС сайз.Логотип брендаЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Нужно нарисовать в фотошопе логотип бренда по данному примеру, также нужно векторное изображение или в формате pdf названия бренда красивым текстом прописными буквами, также нужно нарисовать первые буквы бренда в векторе и pdf, примеры прикрепляю ...PhotoshopЛоготип брендаЗавершенгод назад
На основании ТЗ создать логотип для благотворительного фонда.Логотип брендаЗавершенгод назад
Нужно сделать 9 практических заданий, это большой (или не очень) проект, который включает в себя:• Взять за основу реальный бренд ( или же придумать свой) • Составить карту конкурентов и применить технику сбора аналогов • Составить moodboard ...Логотип брендаФирменный стиль6 заявокЗакрытгод назад
Привет. Мне необходимо создать логотип Марки Свадебной Моды Ксения Наути (подробная информация о бренде здесь: ksenianauti.com). Выполненная работа должна включать в себя три версии логотипа: подробный вариант черно-белый, подробный вариант цветной, и упрощенный вариант. Идея ...IllustratorЛоготип брендаЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрытгод назад
Нужно создать логотип(бренд) для домашней одежды. Название нету (интересна игра слов со словом ТАТ)Логотип брендаЛоготипы и Знаки27 заявокЗакрытгод назад
- $25
Прошерстить на сайте clutch.co все европейские компании включая UK и найти агентство, которое может сделать с нуля бренд автозапчастей. Под созданием бренда понимается позиционирование на рынке, посыл, история, ценности и всеобъемлющая стратегия бренда, создание логотипа, бренд-бука, ...Логотип брендаФирменный стиль2 заявкиЗакрытгод назад
Логотип бренда женской одежды Mariliz Нужно сделать ребрендинг На черном фоне логотип который мы используем сейчас Остальное это варианты того что нравиться логотип нужно сделать в двух вариантах ( одинаковые) в черном цвете на белом фоне и в ...Логотип брендаЛоготипы и Знаки41 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо разработать дизайн упаковки к продукту и логотип бренда по референтам маркетолога.Дизайн упаковкиЛоготип брендаДизайн продукции24 заявкиЗакрытгод назад
Нужен круглый логотип бренда - Arctic fox Цвета: белый, черный, 3ий цвет нужно будет выбрать из (голубой, желтый, оранжевый, синий). На лого должен быть песец (Arctic fox) во вложении образы которые понравились и пример лого конкурента. На лого ...Логотип брендаЗавершенгод назад