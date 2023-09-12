Здравствуйте! Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону, занимает 15 минут (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. Обычно я высылаю запись экрана, ...
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- $20IllustratorAfter EffectsИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Сделать лого более объемным. Нужен формат - svg и исходник в ai(Adobe Illustrator) ТЗ в прикрепленных файлах.IllustratorЛоготипы и Знаки13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $21
Ищем аниматоров для проекта, кто сможет работать ближайшие два дня по полной. Надо сделать анимацию для игры по сценарию. Локации и персонажи с Ригом есть — файлы векторные (Illustrator), и After Effects (версия ...Анимация3 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно сделать инфографику про iPhone 15 pro max в adobe illustrator. По картинке нужно немного переделать(сделать более простой визуал). Бюджет до 1000 р.IllustratorИнфографикаИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Доброго дня. Завдання: Існує 10 плоских ілюстрацій, які були згенеровані ШІ. Потрібно перемалювати іх у векторі, щоб все гарненько було в слоях. Зрозуміло, що ШІ згенерував лишні елементи, або щось не ...IllustratorИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно сделать шаблон для меню в Adobe Illustrator по примеру. Текст "MENU" и кружок, внутри которого находится U сделать чуть выше чем на образце.IllustratorВерстка полиграфии9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $25
Здравствуйте! Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. В прикрепленных файлах примеры референсов, а также необходимого ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $600
Кратко: постинг контента (тематика gambling) + оформление изображения сайтов преимущественно на wordpress, изображения уникального характера, формирование навигации, ток, альт, переводов и т.д. (по требованию сео-специалиста). Требования - Знание Photoshop на ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необхідно створити бренд-дизайн для настільної гри, в який входить: - Дизайн фірмового стилю (фірмовий шрифтовий напис (логотип), вивіска, фірмові кольори, акциденція: візитні картки, індивідуальні бланки і т.п.) - Дизайн настільної гри (ігрових елементів, ...Дизайн сайтаInDesignIllustratorPhotoshopДизайн упаковкиДизайн продукции8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно отрисовать иллюстрацию в векторе, в Adobe Illustrator, с градиентами как на картинкеIllustratorИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $20
Здравствуйте! Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. В прикрепленных файлах примеры референсов, а также необходимого ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ultragames - новая игровая студия по разработке мобильных игр. В настоящий момент перед нами стоит задача создать с нуля студию по разработке мобильных игр с использованием web3 технологий. В данный момент, мы в ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Есть эмодзи статичное корпоративного лого компании (для статуса в телеграмме). Задача анимировать его в программе [url=https://www.adobe.com/ru/products/illustrator.html]Adobe Illustrator[/url] , Adobe After Effects и выгрузить с помощью плагина Bodymovin.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Создание видео самого разного формата: от монтажа до 2D/3D моушн дизайна + гибридные варианты Большой объём работ. Продолжительность видео в основном 6, 8, 15, 30 секунд. Основные требования: Опыт работы c adobe Photoshop Опыт работы c adobe After Effects ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Мне нужен такой круг с возможностью в дальнейшем менять надписи. мне трудно оценить данную работу жду предложенийIllustratorВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
- $500
Нужно сделать эту иллюстрацию с помощью сетчатого градиента в Adobe Illustrator,до завтрашнего обеда,скинуть файл AiIllustratorИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется удаленно, на постоянной основе дизайнер с хорошим положительным опытом Photoshop/Illustrator. 1. Разработка рекламных афиш и рекламных баннеров (самое важное) 2. Разработка логотипа и фирменного стиля (это меньше). 3. Разработка яркой броской рекламы для интернета (это ...IllustratorPhotoshopБаннеры14 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Хочу получить макет рекламного баннера для цветочного магазина Botanical Bliss. Работа должна быть выполнена в Adobe Illustrator. Обязательно прислать в двух расширениях 1) для просмотра в программе Adobe Illustrator 2) В формате PNG. Примеры дизайна будут предложены ...IllustratorНаружная реклама12 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день! Нужно отрисовать персонаж в Adobe Illustrator. Уже есть набросок, по которому можно будет продолжить работу. Также, важно отметить - персонаж потом будет анимирован другим специалистом. Ищу фрилансера, который сможет сделать работу быстро (в идеале, до ...IllustratorИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $2
есть 4 коробки с текстом в кривых - его нужно сделать редактируемым. работы на пол часа максимум - задача супер простая. эти 4 файла https://www.dropbox.com/sh/2w6nd5wwnyp4p9q/AACm8SHr-aaJzPqbRVkqhIlJa?dl=0 приват/ моно - писать можете в телеграм тоже https://t.me/vitalikskaletskiy сделать нужно сегодня ближайшее ...IllustratorВерстка полиграфиинет заявокЗакрыт7 месяцев назад