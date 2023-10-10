Сделать шаблона меню в Adobe Illustrator по примеру

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Нужно сделать шаблон для меню в Adobe Illustrator по примеру. Текст "MENU" и кружок, внутри которого находится U сделать чуть выше чем на образце.

2 месяца назад
guest_1697491982188
Беларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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