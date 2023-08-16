Оформить макет для презентации

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Необходимо: 

1. Вытащить макет из файла

2. Перекрасить банку в белый цвет, крышку сделать красного цвета.

3. Сделать три рядом стоящих макета (360, 200, 120 мл.)

4. Наложить на макет банок тень (каждая банка отдельно, все три банки вместе)

5. Наложить на банки наклейку "Раствор вашей мечты" (должны стоять рядом друг с другом). Этикетка стилизованная под наклейку раствора - любые элементы. 

3 месяца назад
guest_16941641839413
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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