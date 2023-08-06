У меня уже есть готовый дизайн и сами фотографии, но они в обычном формате, а мне нужно: -формат PDF X3-2002 -Размер А5 (Размеры макетов должны советовать реальным размерам) -Вылеты под обрез всегда должны быть по 5 мм на ...