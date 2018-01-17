Bogdanovskaya

Татьяна Bogdanovskaya

 
49 летУкраина/Кропивницкий
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Уникальный дизайн для Вашего проекта.

Здравствуйте!

Какой бы ни была причина Вашего визита - я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса!

Надеюсь, Ваше прибывание здесь принесет Вам только положительные эмоции.

Очень люблю свою работу. Делаю только то, что умею.

- Логотипы и фирменный стиль

- Дизайн сайтов 

- Рисунки и иллюстрации в векторе

- Полиграфия. Дизайн, верстка и допечатная подготовка

- Брендирование

- Наружная реклама

- Выполнение ручных работ ( карандаш, уголь, тушь, акварель, масло)

Работаю в Corel, Archicad, Photoshop, Illustrator, 3d max.

При выполнении заказа, всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно, реализовать Вашу идею.

Работаю только после выбора меня исполнителем на проект. Тестовых заданий не выполняю.

Схема работы со мной такова:

- Выбор исполнителем

- Разработка эскизных вариантов

- Выбор наиболее подходящего варианта

- Его доработка

- Утверждение макета

- Оплата проекта

- Передача исходных материалов.

Работаю по предоплате 50 %.

Оплата Вебмани, счет в этом сервисе, банковский счет.

Перед выбором меня исполнителем по проекту настоятельно прошу Вас обсудить со мной подробности проекта.

Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада поработать с Вами!

Дизайн сайтаIllustratorArchiCADPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
27
безопасных платежей
ТОП-20
Презентации
ТОП-50
Верстка полиграфии
ТОП-50
Наружная реклама
ТОП-50
Дизайн продукции
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Отзывы заказчиков
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Прекрасная работа! Спасибо!
Все замечательно, как всегда. Работаем дальше.
Ответный отзыв
kazkibergetic
Олег 
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта
Всё отлично! Рекомендую.
Замечательно поработали, все отлично, Работали без предоплаты, но это тот редкий случай, когда сотрудничество без предоплаты не вызвало никаких проблем и проволочек. Олег постоянно на связи, комментарии четкие и ясные, оплата без промедлений. Спасибо за проект и мои рекомендации коллегам.
Ответный отзыв
Ilekor
Андрей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Landing Page "Медицина" (EN)
Работаю уже не в первый раз. Всегда все четко, легко, без пафоса. Постоянно в онлайне. Если отлучается, оговаривает. Неясные моменты переспросит. Качество разработки отличное. Не нужно постоянно дергать, знает когда и что нужно сдать. Рекомендую к сотрудничеству однозначно.
Отлично поработали. ТЗ понятное, задачи изложены четко, комментарии быстрые, оплата моментальная. Андрей, спасибо за проект. Буду рада продолжению сотрудничества.
Ответный отзыв
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Все отлично, спасибо за работу!
Как всегда, все отлично. Спасибо за проект. Работаем дальше.
Ответный отзыв
astelmakh
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Создание дизайна лендинга
Спасибо, Татьяна, за отличную работу. Все быстро и так, как надо. Рекомендую к сотрудничеству! И буду обращаться еще
Анна - замечательный заказчик, ТЗ, комментарии, оплата - все на высоте. Спасибо за проект и мои рекомендации коллегам!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
82 отзыва
$10/час
от $100от 2 дней
#141
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66 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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28 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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от $20от 1 дня
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от $50от 1 дня
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