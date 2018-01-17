Уникальный дизайн для Вашего проекта.

Здравствуйте!

Какой бы ни была причина Вашего визита - я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса!

Надеюсь, Ваше прибывание здесь принесет Вам только положительные эмоции.

Очень люблю свою работу. Делаю только то, что умею.

- Логотипы и фирменный стиль

- Дизайн сайтов

- Рисунки и иллюстрации в векторе

- Полиграфия. Дизайн, верстка и допечатная подготовка

- Брендирование

- Наружная реклама

- Выполнение ручных работ ( карандаш, уголь, тушь, акварель, масло)

Работаю в Corel, Archicad, Photoshop, Illustrator, 3d max.

При выполнении заказа, всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно, реализовать Вашу идею.

Работаю только после выбора меня исполнителем на проект. Тестовых заданий не выполняю.

Схема работы со мной такова:

- Выбор исполнителем

- Разработка эскизных вариантов

- Выбор наиболее подходящего варианта

- Его доработка

- Утверждение макета

- Оплата проекта

- Передача исходных материалов.

Работаю по предоплате 50 %.

Оплата Вебмани, счет в этом сервисе, банковский счет.

Перед выбором меня исполнителем по проекту настоятельно прошу Вас обсудить со мной подробности проекта.

Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада поработать с Вами!