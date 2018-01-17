Татьяна BogdanovskayaBogdanovskaya
Здравствуйте!
Какой бы ни была причина Вашего визита - я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса!
Надеюсь, Ваше прибывание здесь принесет Вам только положительные эмоции.
Очень люблю свою работу. Делаю только то, что умею.
- Логотипы и фирменный стиль
- Дизайн сайтов
- Рисунки и иллюстрации в векторе
- Полиграфия. Дизайн, верстка и допечатная подготовка
- Брендирование
- Наружная реклама
- Выполнение ручных работ ( карандаш, уголь, тушь, акварель, масло)
Работаю в Corel, Archicad, Photoshop, Illustrator, 3d max.
При выполнении заказа, всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно, реализовать Вашу идею.
Работаю только после выбора меня исполнителем на проект. Тестовых заданий не выполняю.
Схема работы со мной такова:
- Выбор исполнителем
- Разработка эскизных вариантов
- Выбор наиболее подходящего варианта
- Его доработка
- Утверждение макета
- Оплата проекта
- Передача исходных материалов.
Работаю по предоплате 50 %.
Оплата Вебмани, счет в этом сервисе, банковский счет.
Перед выбором меня исполнителем по проекту настоятельно прошу Вас обсудить со мной подробности проекта.
Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада поработать с Вами!
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