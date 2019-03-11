yarega

Виталий Ярега yarega

 
45 летУкраина/Ужгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Разработка Интернет-проектов под ключ

Yarega WebStudio

Интернет-проекты разрабатываю с 2006 г.

Математическое и финансовое образование.

Создание и сопровождение сложных проектов.

Построение математических моделей экономических задач.

    Приоритетные направления
  • Интернет-магазины
  • порталы
  • корпоративные сайты
  • SaaS-сервисы
    Оплата
  • наличная
  • перевод на счет ФЛП
  • карта ПриватБанка, Монобанка
    Схема работы
  • Перечисление аванса - 50%.
  • Выполнение работы на моём сервере.
  • Перечисление второй части суммы.
  • Перенос сайта на сервер заказчика.
    Рабочее время
  • с 10:00 до 17:00
  • суббота - только срочные вопросы
  • воскресенье - выходной
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Відредагувати 2 публікації + написати 3 нові статті

    Потрібне редагування двох публікацій про лікаря-стоматолога та стоматологічну клініку. Також зробити їх приємними для читання) А також написати три статті на тему стоматології. Публікації і теми статей у файлі. --- Портфоліо виконавця обов'язкове! Вказуйте вартість роботи!

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Переклад сайту з української на чеську мову.

    Потрібен переклад елементів сайту з української на чеську мову. Текст у [url=https://docs.google.com/document/d/1ygyLbCDimjbY1N5iabNCCNj3EZkQgkexG0eQZAbTxN4/edit?usp=sharing]файлі[/url]. Результат роботи - заповнена таблиця. Вказуйте ціну за всю роботу і термін виконання.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 3 статьи для блога на тему лечения онлайн

    Одна статья - 2-3k Тексты уникальные, читабельные и интересные. Уникальность - 85-90% Язык - украинский. Оплата: Приват24 Перед выбором исполнителя попрошу написать названия статей. -- Результат работы - тексты в формате MS Word с проверками на уникальность

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • PHP: Создать пример подключения к API програмного РРО

    Необходимо создать скрипты примеров подключения к API программного РРО на php - открытие/закрытие смены, кассовые операции.  Документация и тестовые пользователи: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/ 1. Подписать документ. 2. Отправить в налоговую и получить ответ.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск новостей и рерайтинг

    $100

    Поиск новостей и их рерайтинг для бухгалтерской компании. Язык: украинский. Тема: бухгалтерское законодательство, экономика, бухгалтерские новости и т.д. Проверка на уникальность &gt; 80%. Первый заказ 150k символов. В заявке указывайте цену за 1000 символов.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка 56 фото после предметной съемки

    Необходимо обработать 56 фото после предметной съемки. Фон после обработки должен стать белым (#ffffff) Размер фото должен стать 1600 x 1200 px (горизонтальным) (rgb) (объект по центру с небольшим отступом от краев) Формат: JPG - 100%. Оплата на карту Приват ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка 70 фото после предметной съемки

    Необходимо обработать 70 фото после предметной съемки. Фон после обработки должен стать белым (#ffffff) Размер фото должен стать 1600 x 1200 px (горизонтальным) (rgb) (объект по центру) Оплата на карту Приват или Монобанк

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка фото после предметной съемки

    Необходимо обработать 28 фото после предметной съемки. Фон после обработки должен стать белым (#ffffff) Размер фото должен стать 1334 x 2000 px (вертикальное) (rgb) (объект по центру) Оплата на карту Приват или Монобанк

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннер для печатного календаря

    Необходим баннер размером 250*175 мм для печати на календаре для магазина обуви. Информация на баннере: [list][*]Лого[*]Адреса магазинов[*]Телефон[*]Сайт + qr-code[*]FB[*]Instagram[*]Есть Фото интерьера и обувь[/list] Результат в PSD.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка главной страницы для Bootstrap из psd макета

    $50

    Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap 3/4, 12 колонок., стандартный размер 1170px. [list][*]есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и мобильной версии (шапка, футер), верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap из psd макета

    $50

    Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap 3, 12 колонок., стандартный размер 1170px.[list][*]есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и мобильной версии (шапка, футер), верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap из psd макета

    $50

    Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap 3, 12 колонок., стандартный размер 1170px. [list][*]есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и мобильной версии (шапка, футер), верстка для планшетов на усмотрение исполнителя; [*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap из psd макета

    $50

    [list][*]Bootstrap 3, 12 колонок.[*]есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и jpg-макет мобильной версии для понимания расположения элементов, верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;[*]претенденту ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка Email шаблона

    Необходимо сделать макет в HTML небольшого письма. Исходник в psd (в приложении прототип) Письмо должно быть адаптивным и корректно открываться в разных браузерах и почтовиках. Оплата - Приват24

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO-статьи на английском языке - 9 шт.

    Статьи на тему строительства гаражей, сараев, амбаров под заказ.[list][*]9 статей по 2-3k;[*]есть названия, краткое описание, контент применения и ключевые слова;[*]указывайте цены; [*]претендентам кину полное ТЗ;[*]оплата на карту Приват[/list]

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка трех страниц на Bootstrap из psd макета

    $150

    [list][*]Bootstrap 3[*]3 страницы (главная и 2 внутренние);[*]есть дизайн-макеты в формате .psd;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;[*]претендентам скину все нужные файлы и полную инструкцию[/list]

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sofiamysnyk
София 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Переклад сайту з української на чеську мову.
Благодарю за сотрудничество! Задача была поставлена чётко и понятно. Мне как исполнителю было приятно работать с Виталием.
Все прошло отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Yulzz
Юлия 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
12 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
3 статьи для блога на тему лечения онлайн
Роботою з Віталієм залишилася задоволена. Чітко поставлене завдання, приємна комунікація, миттєва перевірка та оплата. Щиро дякую за цікавий проект!
Все прошло отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Nataly_ww
Наталья 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Обработка 56 фото после предметной съемки
Четкая задача. Быстрая обратная связь. Своевременная оплата.
Рекомендую, отличная работа!
Ответный отзыв
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
4 года назад
Обработка 70 фото после предметной съемки
Все прошло отлично! Быстрая обратная связь, мгновенная оплата. Спасибо Виталий!
Спасибо Дмитрию за работу, все на высшем уровне!
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White_Tiger
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Обработка фото после предметной съемки
Приятно было поработать, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Качественный результат, спасибо Дмитрию за работу!
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