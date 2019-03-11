Потрібне редагування двох публікацій про лікаря-стоматолога та стоматологічну клініку. Також зробити їх приємними для читання) А також написати три статті на тему стоматології. Публікації і теми статей у файлі. --- Портфоліо виконавця обов'язкове! Вказуйте вартість роботи!
Yarega WebStudio
Интернет-проекты разрабатываю с 2006 г.
Математическое и финансовое образование.
Создание и сопровождение сложных проектов.
Построение математических моделей экономических задач.
- Приоритетные направления
- Интернет-магазины
- порталы
- корпоративные сайты
- SaaS-сервисы
- Оплата
- наличная
- перевод на счет ФЛП
- карта ПриватБанка, Монобанка
- Схема работы
- Перечисление аванса - 50%.
- Выполнение работы на моём сервере.
- Перечисление второй части суммы.
- Перенос сайта на сервер заказчика.
- Рабочее время
- с 10:00 до 17:00
- суббота - только срочные вопросы
- воскресенье - выходной
- Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт2 года назад
Потрібен переклад елементів сайту з української на чеську мову. Текст у [url=https://docs.google.com/document/d/1ygyLbCDimjbY1N5iabNCCNj3EZkQgkexG0eQZAbTxN4/edit?usp=sharing]файлі[/url]. Результат роботи - заповнена таблиця. Вказуйте ціну за всю роботу і термін виконання.Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Одна статья - 2-3k Тексты уникальные, читабельные и интересные. Уникальность - 85-90% Язык - украинский. Оплата: Приват24 Перед выбором исполнителя попрошу написать названия статей. -- Результат работы - тексты в формате MS Word с проверками на уникальностьКопирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо создать скрипты примеров подключения к API программного РРО на php - открытие/закрытие смены, кассовые операции. Документация и тестовые пользователи: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/ 1. Подписать документ. 2. Отправить в налоговую и получить ответ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Поиск новостей и их рерайтинг для бухгалтерской компании. Язык: украинский. Тема: бухгалтерское законодательство, экономика, бухгалтерские новости и т.д. Проверка на уникальность > 80%. Первый заказ 150k символов. В заявке указывайте цену за 1000 символов.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо обработать 56 фото после предметной съемки. Фон после обработки должен стать белым (#ffffff) Размер фото должен стать 1600 x 1200 px (горизонтальным) (rgb) (объект по центру с небольшим отступом от краев) Формат: JPG - 100%. Оплата на карту Приват ...Завершен4 года назад
Необходимо обработать 70 фото после предметной съемки. Фон после обработки должен стать белым (#ffffff) Размер фото должен стать 1600 x 1200 px (горизонтальным) (rgb) (объект по центру) Оплата на карту Приват или МонобанкЗавершен4 года назад
Необходимо обработать 28 фото после предметной съемки. Фон после обработки должен стать белым (#ffffff) Размер фото должен стать 1334 x 2000 px (вертикальное) (rgb) (объект по центру) Оплата на карту Приват или МонобанкЗавершен5 лет назад
Есть тема, купленная на Themeforest. Нужно ее перевести в статические страницы, чтобы в последствии натянуть ее на другой движок.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо прорисовать логотип в векторе Исходный формат: Corel Draw Оплата на карту ПриватИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходим баннер размером 250*175 мм для печати на календаре для магазина обуви. Информация на баннере: [list][*]Лого[*]Адреса магазинов[*]Телефон[*]Сайт + qr-code[*]FB[*]Instagram[*]Есть Фото интерьера и обувь[/list] Результат в PSD.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap 3/4, 12 колонок., стандартный размер 1170px. [list][*]есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и мобильной версии (шапка, футер), верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, ...Завершен5 лет назад
- $50
Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap 3, 12 колонок., стандартный размер 1170px.[list][*]есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и мобильной версии (шапка, футер), верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Дизайн промо-сайта по прототипу (см. файл) Оплата на карту Привата. Результат в PSD. Логотип и детали скину претенденту.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Адаптивная верстка одной страницы для Bootstrap 3, 12 колонок., стандартный размер 1170px. [list][*]есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и мобильной версии (шапка, футер), верстка для планшетов на усмотрение исполнителя; [*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, ...Завершен5 лет назад
- $50
[list][*]Bootstrap 3, 12 колонок.[*]есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и jpg-макет мобильной версии для понимания расположения элементов, верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;[*]претенденту ...Завершен6 лет назад
Приватный проект для Татьяна Богдановская (Bogdanovskaya)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать макет в HTML небольшого письма. Исходник в psd (в приложении прототип) Письмо должно быть адаптивным и корректно открываться в разных браузерах и почтовиках. Оплата - Приват24HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
Статьи на тему строительства гаражей, сараев, амбаров под заказ.[list][*]9 статей по 2-3k;[*]есть названия, краткое описание, контент применения и ключевые слова;[*]указывайте цены; [*]претендентам кину полное ТЗ;[*]оплата на карту Приват[/list]Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
[list][*]Bootstrap 3[*]3 страницы (главная и 2 внутренние);[*]есть дизайн-макеты в формате .psd;[*]оплата на карту Приват;[*]без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;[*]претендентам скину все нужные файлы и полную инструкцию[/list]Завершен6 лет назад