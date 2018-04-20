SEO-статьи на английском языке - 9 шт.

- Необходимо написать уникальные описания для 27 разделов категорий продукции интернет-магазина (2000 знаков каждый текст) - Темы, по которым нужно написать тексты: автомобильная акустика эстрадная акустика рефкомплекты усилители виброизоляция магнитолы и др. - Содержание каждого текста: Что это, для чего эта категория продукции. ...
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Статьи на тему строительства гаражей, сараев, амбаров под заказ.
- 9 статей по 2-3k;
- есть названия, краткое описание, контент применения и ключевые слова;
- указывайте цены;
- претендентам кину полное ТЗ;
- оплата на карту Приват
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