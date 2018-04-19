Написать 2 сео текста

Необходимо написать SEO-текст для категории "Китайские мобильные телефоны" в соответствии с требованиями ТЗ (смотрите файл во вложении). В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать сео тексты для 2-х категорий товаров.
Тематика - чехлы для телефона Motorola
Объем - 6к/категория
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