Написать 2 сео текста

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Нужно написать сео тексты для 2-х категорий товаров.

Тематика - чехлы для телефона Motorola

Объем - 6к/категория

6 лет назад
stardroid
Максим 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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