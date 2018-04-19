Копирайтер, тема детские игрушки и обучение

Ищем человека, у которого есть: Понимание интернет-маркетинга. Понимание и опыт работы с рекламными инструментами Яндекс Директ, Гугл Эдвордс, Тагет ВК, ФБ. Понимание и опыт в создании сайтов, лендингов, установки яндекс метрики и работы с ней. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянной основе требуется грамотный, ответственный копирайтер.
Тематика детские игрушки и обучение.
Для наполнения сайта интернет-магазина статьями, описаниями товаров, сравнительными обзорами.
Написание SEO текстов не требуется.
Требования:
- Свободное владение русским языком (грамотность, стилистическое единообразие).
- Приветствуется педагогическое, филологическое или журналистское образование, однако, если вы хорошо пишите – это будет большим плюсом, чем ваш диплом.
- Соблюдение сроков сдачи.
- Ориентирование в материале о котором пишите.
- четкий структурированный текст без воды;
- полное раскрытие узкой темы;
- высокий уровень грамотности;
- достоверную информацию.
- glvrd.ru - смотрим обороты и комментарии, лишние фразы
- text.ru - проверяем уникальность
- istio.com - "водность" и "тошнота"
- Оплата может происходить за каждую статью или текст. (Готовы выслушать ваши пожелания ставок с примерами работ)
- Редакционная политика;
- Описание проблематики и указание вопросов в статьях;
- Ключевые особенности, что является УТП для товаров в каталоге;
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