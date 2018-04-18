Наполнить сайт

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$148
КопирайтингЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Необходимо подготовить около 250-300 тыс. зн. текста дляразличных сайтов, соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях -

рерайтинг, в некоторых - копирайтинг). Оплата - 30 руб. / 1 000 зн. Бюджет

работы - 9 000 руб. Все дополнительные подробности по электронной почте -

Требуется в большей степени универсальный копирайтер, способный быстро осваиваться в любых тематиках. 

Предпочтительны: строительство, финансы, кредиты, автотематика, технические тексты. 

6 лет назад
gluhar1990
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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