Наполнить сайт

Задача: написать статьи для раздела сайта "Рольставни". Обратите внимание на документы: "Редполитика", "Вы умеете писать" перед подачей предложения. Критерии качества статьи определяются по этим документам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить около 250-300 тыс. зн. текста дляразличных сайтов, соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях -
рерайтинг, в некоторых - копирайтинг). Оплата - 30 руб. / 1 000 зн. Бюджет
работы - 9 000 руб. Все дополнительные подробности по электронной почте -
Требуется в большей степени универсальный копирайтер, способный быстро осваиваться в любых тематиках.
Предпочтительны: строительство, финансы, кредиты, автотематика, технические тексты.
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