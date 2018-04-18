Статьи по тематике 1С / автоматизация бизнеса

автор предлагает новостной повод, наталкивающий на размышление (или несколько событийных поводов, напрашивающихся в колонку), редколлегия утверждает, и спустя несколько часов присылается готовый текст. Большое значение имеет красивый креативный заголовок, собственные иллюстрации в виде диаграмм, графиков и т.д.

Нужны и обзоры новых программ, если сильны в программировании, особенно одинэсных.

высоко ценится узкая специализация автора, программиста 1С.

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3) ссылки на первоисточники, по которым напишите первую аналитическую колонку для проекта.