Требуется писать статьи на кредитную тему

КопирайтингЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Требуется писать статьи на кредитную тему (банки, мфо, кредитки). Оплата - 15 грн за 1000 знаков без пробелов.

Алгоритм работы:

  • Получаете ТЗ, знакомитесь с ним.
  • Пишете статью и сдаете.
  • Я проверяю её и по факту оплачиваю.
  • Отправляю вам новое ТЗ.
Требования:

  • Быть ответственным/ой.
  • Умение грамотно излагать свои мысли.
  • Писать без пунктуационных и грамматических ошибок.
  • Сдавать готовую статью не позже, чем через 48 часов после получения ТЗ.
  • Умение работать с ключевыми словами.
6 лет назад
gidrapon131
Александр 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад