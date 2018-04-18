Задача: написать статьи для раздела сайта "Рольставни". Обратите внимание на документы: "Редполитика", "Вы умеете писать" перед подачей предложения. Критерии качества статьи определяются по этим документам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется писать статьи на кредитную тему (банки, мфо, кредитки). Оплата - 15 грн за 1000 знаков без пробелов.
Алгоритм работы:
- Получаете ТЗ, знакомитесь с ним.
- Пишете статью и сдаете.
- Я проверяю её и по факту оплачиваю.
- Отправляю вам новое ТЗ.
- Быть ответственным/ой.
- Умение грамотно излагать свои мысли.
- Писать без пунктуационных и грамматических ошибок.
- Сдавать готовую статью не позже, чем через 48 часов после получения ТЗ.
- Умение работать с ключевыми словами.
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