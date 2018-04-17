Копирайтинг для сайта с каталогом "под ключ"

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Есть задача - написать тексты для нового сайта (https://www.staltd.ru/ - старая версия сайта, для понимания тематики). Тексты нужны как без оптимизации под СЕО, так и с копирайтингом по СЕО-оптимизацию. Объём большой - это все сервисные страницы сайта и каталог товаров.
Мне нужно найти копирайтера, который за такую работу возьмётся. Требование к специалисту: понимание тематики (похожие работы в портфолио) и возможность сделать весь проект.
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