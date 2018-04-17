Статья - сравнить системы управления лабораториями (LIMs)

Здравствуйте! Мне нужно сделать описание товаров для дома лаконичное, красивое, чтобы людей погрузить атмосферу уюта и ещё заголовки для сайта. Сможете сделать?
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Здравствуйте.
Нужно написать статью которая обсуждает LIMs (Laboratory Information Management System) и немного ELNs(electronic laboratory notebooks). В тексте провести сравнение нескольких существующих на рынке систем (есть много материала который проводит сравнения, самому сравнить не требуется). Сделать акцент на одну из них (~Скрытая реклама).
Статья на русском или английском - а вот собственно все источники на английском - без этого никуда.
Нечто вроде https://goo.gl/ifhMFM но более акцент на LIMs.
Прошу по возможности писать цену.
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