Статья - сравнить системы управления лабораториями (LIMs)

Здравствуйте.

Нужно написать статью которая обсуждает LIMs (Laboratory Information Management System) и немного ELNs(electronic laboratory notebooks). В тексте провести сравнение нескольких существующих на рынке систем (есть много материала который проводит сравнения, самому сравнить не требуется). Сделать акцент на одну из них (~Скрытая реклама).

Статья на русском или английском - а вот собственно все источники на английском - без этого никуда.

Нечто вроде https://goo.gl/ifhMFM но более акцент на LIMs.

Прошу по возможности писать цену.