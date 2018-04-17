Статья - сравнить системы управления лабораториями (LIMs)

КопирайтингЗакрыт2 заявки219 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать статью которая обсуждает  LIMs (Laboratory Information Management System) и немного ELNs(electronic laboratory notebooks). В тексте провести сравнение нескольких существующих на рынке систем (есть много материала который проводит сравнения, самому сравнить не требуется). Сделать акцент на одну из них (~Скрытая реклама).

Статья на русском или английском - а вот собственно все источники на английском - без этого никуда.

Нечто вроде https://goo.gl/ifhMFM но более акцент на LIMs.

Прошу по возможности писать цену.

6 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
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